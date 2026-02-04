Gobierno impulsa nuevo centro infantil en Boca Chica para fortalecer la atención a la niñez vulnerable

Bartolo García

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) recibió formalmente los terrenos destinados a la construcción de un nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en el sector Los Botados de Andrés, en el municipio Boca Chica.

La entrega fue realizada por disposición del presidente Luis Abinader, como parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad.

Los terrenos cuentan con una extensión de 2,629.48 metros cuadrados, equivalentes a 4.18 tareas, espacio que permitirá levantar una infraestructura moderna y adecuada para la atención de la primera infancia.

El acto fue canalizado a través del director general de Bienes Nacionales de la República Dominicana, Rafael A. Burgos Gómez, en representación legal de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

Al recibir los predios, la directora del INAIPI, Josefa Castillo Rodríguez, valoró la acción como una muestra concreta del compromiso gubernamental con la niñez dominicana.

Destacó que esta iniciativa permitirá avanzar en la construcción de un nuevo centro que ofrecerá servicios integrales de educación inicial, nutrición, salud y protección.

Castillo Rodríguez explicó que el proyecto será desarrollado en coordinación con el Ministerio de Educación, asegurando altos estándares de calidad en la infraestructura y los programas de atención.

Asimismo, informó que propondrá al presidente Abinader destinar una parte del terreno para un Centro de Atención a la Discapacidad.

Indicó que en Boca Chica no existe actualmente una instalación de este tipo, a pesar de la creciente demanda de servicios especializados.

Subrayó la necesidad de atender a niños con autismo y otras condiciones que requieren intervención temprana y acompañamiento familiar.

“Estas etapas de la vida son decisivas para el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los infantes”, expresó la funcionaria.

La entrega incluyó la firma del acuerdo de toma de posesión, con certificación de títulos y planos catastrales correspondientes.

La documentación fue suscrita junto a representantes técnicos de Bienes Nacionales y de las instituciones vinculadas al proceso de traspaso.

Los terrenos corresponden a parcelas del Distrito Catastral número 32 del municipio de Andrés, Boca Chica.

El nuevo CAIPI beneficiará directamente a niños y niñas de Boca Chica, La Caleta, Los Botados y comunidades aledañas.

Autoridades destacaron que esta obra contribuirá a reducir brechas sociales y fortalecer la protección de la infancia.

Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su enfoque en políticas de desarrollo humano desde los primeros años de vida.

El proyecto se suma a la expansión nacional de centros infantiles que buscan garantizar igualdad de oportunidades a la niñez dominicana.

La construcción del CAIPI en Andrés representa un paso significativo hacia una atención más inclusiva, digna y cercana para las familias de Boca Chica.