Gobierno impulsa acceso rural con programa “Abriendo Caminos” en el Bajo Yuna

Bartolo García

Villa Rivas, Duarte.– El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, dio inicio al programa “Abriendo Caminos” en la región del Bajo Yuna, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial agrícola.

Esta iniciativa contempla la intervención de más de 240 kilómetros de caminos interparcelarios, utilizando equipos propios distribuidos en las ocho regionales del Ministerio de Agricultura, con el fin de optimizar el acceso a zonas productivas.

Como parte de los trabajos iniciales, ya se han adecuado importantes vías rurales que permitirán a los productores transportar insumos y sacar sus cosechas con mayor facilidad, reduciendo costos y mejorando la logística agrícola.

El programa busca además fortalecer la competitividad del sector agropecuario y contribuir a la seguridad alimentaria del país, impactando de manera directa a decenas de productores de la zona.

La primera fase se desarrolla en el Bajo Yuna, considerada una de las áreas agrícolas más relevantes de la República Dominicana, donde los agricultores enfrentaban dificultades debido al deterioro de los caminos.

Con estas mejoras, se garantiza el traslado oportuno de los productos hacia los mercados, lo que ayudará a disminuir las pérdidas postcosecha y a dinamizar la economía local.

Durante el acto de lanzamiento, participaron los viceministros Juan Gómez (Tony), de Producción y Mercadeo; Oliver Brugal; y el director del INDRHI, Olmedo Caba Romano, quienes resaltaron el impacto de esta acción.

Las autoridades destacaron que el proyecto responde a una coordinación interinstitucional orientada a dar soluciones concretas a las necesidades del sector agrícola, priorizando el desarrollo rural.

“Este es el punto de partida para continuar con la intervención en otras zonas productivas del país, evitando que vuelvan a caer en el abandono”, expresó el viceministro Gómez, al resaltar el compromiso del Gobierno.

El lanzamiento del programa tuvo lugar en la Factoría de arroz La Faly, en Limón del Yuna, donde productores y representantes del sector valoraron positivamente esta iniciativa que promete mejorar las condiciones de trabajo y productividad en la región.