Gobierno fortalece educación en Azua con nuevas infraestructuras para la niñez

Bartolo García

El Gobierno dominicano dejó inaugurados este miércoles el Centro Educativo Hermana Dolores García Alcaraz y el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) Urbanización Quisqueya, dos obras que impactarán de manera directa a cerca de mil niños y niñas en la provincia de Azua, ampliando el acceso a servicios educativos desde la etapa inicial hasta el nivel primario.

El acto fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, junto al viceministro de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa, Óscar Amargós, quienes destacaron que estas infraestructuras forman parte de la política pública orientada a garantizar una educación inclusiva y de calidad en todo el territorio nacional.

Las autoridades resaltaron que el fortalecimiento de la educación desde edades tempranas es una prioridad para el Gobierno, por su impacto directo en el desarrollo social, la reducción de desigualdades y la formación de ciudadanos con mayores oportunidades.

El Centro Educativo Hermana Dolores García Alcaraz fue construido con una inversión superior a los 97 millones de pesos y cuenta con 20 aulas, de las cuales 18 son estándar y dos destinadas al nivel inicial, con capacidad para albergar a unos 700 estudiantes.

La nueva escuela dispone además de sala de profesores, oficinas administrativas, área de orientación, enfermería, biblioteca y salón multiuso, así como cocina, comedor, depósitos y sanitarios, garantizando un entorno educativo integral y funcional.

En el exterior, el plantel cuenta con áreas recreativas, juegos infantiles, zonas verdes, plaza cívica y espacios de parqueo, diseñados para fomentar el desarrollo físico, social y emocional de los estudiantes.

Durante su discurso, la vicepresidenta Peña reafirmó el compromiso del Gobierno con la educación como motor de transformación social y exhortó a toda la comunidad educativa a trabajar de manera conjunta por el bienestar de los niños y jóvenes.

“Sigamos trabajando unidos, familias, maestros, comunidad y gobierno, para que la educación continúe siendo la fuerza que eleva y transforma a la República Dominicana”, expresó la vicemandataria.

En representación de los estudiantes, la alumna Yubeyli Ciprián agradeció la construcción del nuevo centro educativo, señalando que la obra simboliza el compromiso estatal con la niñez y con un futuro de mayores oportunidades para Azua.

Por su parte, el viceministro Amargós recordó que la inauguración coincidió con la celebración del Día del Estudiante, y destacó los esfuerzos que se desarrollan a nivel nacional para fortalecer la calidad de los aprendizajes y el bienestar de más de dos millones de alumnos del sistema educativo público.

Como parte de la misma jornada, las autoridades pusieron en funcionamiento el CAIPI Urbanización Quisqueya, una moderna estancia infantil construida con una inversión cercana a los 56 millones de pesos y con capacidad para atender a 210 niños y niñas desde los primeros meses de vida hasta los cinco años.

El centro cuenta con 10 aulas organizadas por rangos de edad, todas con baños integrados, además de áreas administrativas, servicios médicos, psicología, coordinación docente y espacios de atención familiar.

Asimismo, dispone de jardines, patio central, áreas de juegos infantiles y un huerto escolar, promoviendo un ambiente de aprendizaje integral, saludable y adaptado a la primera infancia.

Las autoridades recordaron que los CAIPI forman parte de la política social impulsada por el presidente Luis Abinader, enfocada en garantizar protección, estimulación temprana y desarrollo pleno desde los primeros años de vida.

Al acto asistieron autoridades provinciales y municipales, legisladores, directores educativos, representantes comunitarios y líderes religiosos, quienes valoraron el impacto positivo que estas obras tendrán en el desarrollo de Azua.

Con estas inauguraciones, el Gobierno continúa avanzando en la expansión de la infraestructura educativa nacional, apostando por una formación integral que contribuya al progreso social y al fortalecimiento del futuro de la República Dominicana.