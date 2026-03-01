Gobierno fortalece educación con casi 2,000 nuevas aulas incorporadas en 2025

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El presidente Luis Abinader destacó los avances alcanzados en materia de infraestructura escolar, resaltando la incorporación de casi 2,000 nuevas aulas al sistema educativo durante el año 2025.

Durante su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el mandatario subrayó que la mejora de los espacios educativos constituye una prioridad de su gestión.

El jefe de Estado informó que, desde el año 2021 hasta la fecha, su gobierno ha entregado 252 nuevos planteles escolares, sumando un total de 4,690 aulas incorporadas al sistema educativo nacional.

Precisó que solo en 2025 fueron entregadas 1,702 aulas, además de intervenirse 516 centros educativos mediante trabajos de remozamiento y mantenimiento correctivo, garantizando mejores condiciones para estudiantes y docentes.

Estos trabajos se ejecutan a través del Plan “Aulas 24/7”, impulsado por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación, bajo la dirección del ingeniero Roberto Herrera.

Asimismo, el presidente destacó el impacto del programa “Navidad en las Aulas”, desarrollado durante el período de vacaciones escolares, mediante el cual fueron intervenidos más de 250 centros educativos en todo el país.

Abinader enfatizó que la infraestructura escolar es un compromiso que trasciende al Ministerio de Educación, ya que constituye una responsabilidad del Estado en su conjunto para garantizar una formación integral de calidad.

“Con casi 8 mil centros de enseñanza a nuestro servicio, construyamos juntos la Escuela como Centro del Desarrollo”, expresó el mandatario ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados.

El presidente aseguró que la construcción y adecuación de aulas contribuye significativamente a reducir el déficit de espacios físicos y a mejorar el entorno de aprendizaje en beneficio de miles de estudiantes.

De cara al 2026, la Dirección de Infraestructura Escolar proyecta la entrega de más de 2,500 nuevas aulas, consolidando así el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sistema educativo en todo el territorio nacional.