Gobierno entregará nuevos techados deportivos escolares en Santo Domingo

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) informó que tiene listos tres nuevos techados deportivos escolares multiusos que serán entregados en los próximos días por el presidente Luis Abinader, como parte de las acciones para fortalecer la educación y promover el deporte en el país.

Las obras, construidas con una inversión superior a RD$86 millones, están ubicadas en el Distrito Nacional, Boca Chica y Santo Domingo Oeste, y forman parte del Plan Aulas “24/7-365”, impulsado por el Gobierno para mejorar la infraestructura educativa a nivel nacional.

El director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, destacó que este modelo de instalaciones deportivas escolares contribuye al desarrollo físico, emocional y profesional de los estudiantes, además de convertirse en espacios de integración para las comunidades.

“La inversión en este tipo de obras fortalece la educación y fomenta el deporte sano entre nuestros jóvenes”, expresó Herrera al resaltar el impacto positivo de estos proyectos en la formación integral de los alumnos.

Por su parte, Denis Mercedes Florentino, directora de la Escuela Primaria Francisco Ulises Domínguez, valoró la iniciativa y afirmó que estas construcciones reflejan el compromiso del presidente Abinader con el fortalecimiento del sistema educativo y el bienestar de la juventud dominicana.

Asimismo, Jessica Díaz, directora del Distrito Educativo 10-05, señaló que este tipo de instalaciones deportivas ayudan a mejorar las condiciones físicas y de salud de los estudiantes, al tiempo que los mantiene involucrados en actividades recreativas y formativas.

Los nuevos techados fueron construidos en la Escuela Francisco Ulises Rodríguez, en Ensanche La Fe; el centro educativo Elvira de Mendoza, en Boca Chica; y la Escuela Emma Balaguer, en Las Palmas de Herrera. Las estructuras cuentan con techado metálico, baños, salón de reuniones, vestidores, verjas y soluciones hidráulicas para garantizar espacios modernos y funcionales para estudiantes y comunidades.