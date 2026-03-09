Gobierno entrega moderna escuela primaria en Los Guandules para fortalecer la educación pública

Bartolo García

Distrito Nacional.– El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de la Escuela Primaria San Rafael (Fe y Alegría) en el sector Los Guandules, una infraestructura educativa que impactará directamente a cientos de estudiantes de la comunidad de Domingo Savio.

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Educación Luis Miguel De Camps, así como por autoridades educativas, líderes comunitarios y representantes del sector académico.

La nueva escuela tendrá capacidad para 810 estudiantes del nivel básico, contribuyendo a ampliar el acceso a una educación digna y de calidad para niños y jóvenes de este sector del Distrito Nacional.

El centro educativo cuenta con 27 aulas en total, incluyendo tres destinadas al nivel inicial y dos para estudiantes con necesidades educativas especiales, como parte de un enfoque inclusivo dentro del sistema educativo.

Asimismo, el plantel dispone de dos laboratorios, áreas administrativas y diversos espacios de apoyo académico, diseñados para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Durante su intervención, el ministro De Camps destacó que la apertura de este centro representa un paso significativo para ampliar las oportunidades educativas de la niñez dominicana.

“Cada escuela que se levanta es una puerta que se abre hacia el conocimiento, a la dignidad y al futuro que comienza a construirse en el presente”, expresó el funcionario.

El titular del Ministerio de Educación explicó que el nuevo plantel fue concebido como un espacio integral donde convergen la formación académica, el deporte, la cultura y los valores ciudadanos.

“Hoy no estamos aquí únicamente para inaugurar una escuela; estamos aquí para seguir abriendo oportunidades para nuestros estudiantes”, afirmó De Camps.

El centro también cuenta con áreas exteriores destinadas a la recreación y el desarrollo estudiantil, entre ellas juegos infantiles, áreas verdes, una plaza cívica y una cancha deportiva.

Además, dispone de parqueos y una verja perimetral que garantiza mayor seguridad para la comunidad educativa.

El ministro indicó que esta obra forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer trayectorias educativas completas, acompañando a los estudiantes desde la educación inicial hasta niveles superiores de formación.

En representación de los alumnos, la estudiante de tercer grado Jasline Peralta Gerónimo agradeció la construcción del nuevo centro educativo, destacando que este espacio representa un sueño para la comunidad.

“Para nosotros tener una escuela digna, segura y hermosa significa más oportunidades para aprender, crecer y alcanzar nuestras metas”, expresó la estudiante.

En el acto también participaron el senador del Distrito Nacional Omar Fernández, la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, además de autoridades educativas, representantes de Fe y Alegría, docentes y miembros de la comunidad.

#eljacaguero #EducaciónRD #LuisAbinader #MINERD #LosGuandules