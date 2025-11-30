Gobierno eleva al máximo histórico la Gracia Navideña para dominicanos ausentes

Bartolo García

Santo Domingo.– La Dirección General de Aduanas anunció un aumento sin precedentes en la Gracia Navideña destinada a los dominicanos residentes en el exterior, en reconocimiento a su esfuerzo económico y constante apoyo al país.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, informó que, por disposición del presidente Luis Abinader, el beneficio alcanzará este año el monto histórico de US$5,500, el más alto otorgado desde la creación del programa.

La medida estará vigente desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, periodo en el cual los viajeros podrán ingresar regalos para sus familiares sin pagar impuestos, siempre dentro del límite establecido.

Eduardo Sanz Lovatón

La disposición aplica tanto para quienes lleguen por vía aérea como marítima, ampliando así las facilidades en una etapa del año donde el retorno masivo de criollos se convierte en una tradición nacional.

Aduanas aclaró que el beneficio tiene carácter familiar y solo podrá ser utilizado por quienes tengan al menos seis meses sin visitar el país, como forma de valorar su tiempo ausente y su constante vínculo con la República Dominicana.

Asimismo, se especificó que solo se permitirá una unidad por cada tipo de artículo, especialmente cuando se trate de electrodomésticos u objetos de alto valor, evitando la importación con fines comerciales.

La iniciativa forma parte de la política gubernamental de reconocer el papel fundamental de la diáspora dominicana, que cada año contribuye a la economía mediante remesas, inversiones y cooperación con sus comunidades de origen.

Sanz Lovatón destacó que esta decisión busca “honrar el esfuerzo de nuestros compatriotas que, desde afuera, continúan apostando por su país y manteniendo vivos los lazos que nos unen”.

En los últimos cinco años, el monto exonerado ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de US$3,000 a este nuevo tope de US$5,500, lo que representa un incremento acumulado de US$2,500 durante la presente gestión.

También fue ampliado el periodo de aplicación de la Gracia Navideña, que anteriormente era de 38 días y ahora se extiende a 45 días, facilitando el flujo de viajeros y descongestionando los procesos aduanales.

Aduanas aseguró que se reforzarán los controles para garantizar la correcta aplicación de la medida, sin que ello afecte el trato digno y eficiente a los dominicanos que regresan a casa por las festividades.

La iniciativa ha sido bien recibida por diversas organizaciones de la comunidad dominicana en el exterior, que consideran la medida como una muestra de reconocimiento y gratitud del Estado hacia la diáspora.

El anuncio reafirma el compromiso del Gobierno con fortalecer los vínculos con los dominicanos ausentes, especialmente en una temporada en la que el reencuentro familiar se convierte en el mayor regalo.

Con este histórico aumento, la Navidad 2025-2026 se perfila como una de las más favorables para quienes vuelven a su tierra llevando alegría y obsequios a sus seres queridos.