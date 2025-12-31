Gobierno dominicano consolida 2025 con resultados históricos en sectores estratégicos

Bartolo García

El Gobierno de la República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, cerró el año 2025 con cifras históricas y logros sostenidos en áreas clave para el desarrollo nacional, consolidando una tendencia de crecimiento iniciada desde el año 2020.

Entre los principales avances se destacan el incremento sin precedentes en la llegada de turistas, resultados contundentes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, una gestión efectiva ante la tormenta tropical Melissa, el fortalecimiento del país como centro logístico regional y acciones firmes para mejorar la transparencia institucional.

En el sector turismo, la República Dominicana alcanzó un nuevo récord al recibir 11,268,973 visitantes entre enero y diciembre de 2025, superando ampliamente las cifras del año anterior y reafirmando su liderazgo como principal destino del Caribe.

Los visitantes que arribaron por vía aérea crecieron un 3 % en comparación con 2019, alcanzando los 7,884,421, mientras que el segmento de cruceristas experimentó un aumento del 153 %, con 2,399,830 pasajeros, impulsado por la expansión portuaria y la diversificación de rutas.

La ocupación hotelera se mantuvo en niveles elevados durante todo el año y los ingresos por turismo alcanzaron US$3,250.4 millones, superando los registros de 2024 y fortaleciendo el impacto del sector en la economía nacional.

En materia de salud pública, 2025 cerró con un logro sin precedentes: cero muertes por dengue en todo el territorio nacional, como resultado de las acciones preventivas, educativas y de control desarrolladas por el Ministerio de Salud.

De acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 50, el país acumuló 320 casos de dengue en todo el año, con una incidencia de 3.10, lo que representa una reducción del 76 % en comparación con 2024, posicionando a la República Dominicana como referente regional en el control de la enfermedad.

En el ámbito logístico y de recaudaciones, la Dirección General de Aduanas superó los RD$266,100 millones en ingresos, más de RD$11,300 millones por encima del año anterior, para un crecimiento superior al 4.4 %.

Durante noviembre fue inaugurado el Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ), el primer centro logístico aéreo, industrial y parque de zona franca de la región, con más de 742 mil metros cuadrados, proyectando la generación de más de 10,000 empleos directos e indirectos.

En la lucha contra el narcotráfico, la República Dominicana incautó 48.3 toneladas de drogas durante 2025, fruto de operativos conjuntos y cooperación internacional, con el arresto de 46,367 personas y la confiscación de armas, embarcaciones, vehículos y equipos tecnológicos.

Asimismo, las autoridades decomisaron US$58,408 dólares y RD$34,514,785 pesos, además de lograr la extradición y deportación de 84 fugitivos internacionales, con apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Desde el inicio de la gestión del presidente Abinader, el país ha decomisado 226,046 kilogramos de drogas, detenido 182,815 personas y ejecutado miles de allanamientos e interdicciones, lo que ha generado reconocimiento internacional, particularmente por parte de los Estados Unidos.

En cuanto a la gestión de emergencias, el Gobierno respondió de manera eficaz al paso de la tormenta Melissa, con la coordinación directa del presidente Abinader y la asignación de RD$12,000 millones en ayudas, créditos blandos y reconstrucción de infraestructuras afectadas.

Finalmente, en el ámbito de la transparencia y la lucha contra la impunidad, el Gobierno fortaleció el marco institucional con reformas legales, la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción y la recuperación de más de RD$6,500 millones en fondos malversados, reafirmando su compromiso con un Estado más ético, eficiente y confiable.