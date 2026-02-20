Gobierno destina RD$130 millones para estabilizar precios de combustibles básicos

Subsidio estatal protege a familias y sectores productivos durante la semana del 21 al 27 de febrero de 2026

Bartolo García

El Gobierno dominicano anunció la asignación de RD$130 millones en subsidios para mantener sin variaciones los precios de los combustibles esenciales, como parte de su política de protección al consumo y apoyo a la economía nacional.

La información fue ofrecida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, que explicó que la medida busca amortiguar el impacto de las fluctuaciones del mercado internacional de hidrocarburos.

De acuerdo con la disposición oficial, el gas licuado de petróleo (GLP) será subsidiado con RD$5.06 por galón, mientras que la gasolina regular recibirá un apoyo de RD$0.05 por galón.

Asimismo, el gasoil regular contará con un subsidio de RD$10.09 por galón y el gasoil óptimo con RD$10.61, garantizando estabilidad en dos de los combustibles más utilizados por el transporte y la producción nacional.

Para la semana comprendida entre el 21 y el 27 de febrero de 2026, la gasolina premium se venderá a RD$290.10 por galón y la gasolina regular a RD$272.50, ambos manteniendo sus precios anteriores.

El gasoil regular se comercializará a RD$224.80 por galón y el gasoil óptimo a RD$242.10, sin experimentar aumentos, como parte del esfuerzo gubernamental por contener los costos energéticos.

En contraste, algunos combustibles industriales registrarán reducciones, entre ellos el avtur, que bajará RD$3.38 por galón, y el kerosene, que disminuirá RD$3.70.

También se reportaron rebajas en el fueloil #6, con una reducción de RD$2.24, y en el fueloil 1%S, que bajará RD$3.39 por galón, aliviando costos en sectores específicos.

El GLP se mantendrá en RD$137.20 por galón, mientras que el gas natural conservará su precio de RD$43.97 por metro cúbico, favoreciendo la estabilidad del consumo doméstico.

Las autoridades indicaron que la tasa de cambio promedio utilizada para el cálculo fue de RD$62.22 por dólar, conforme a las publicaciones diarias del Banco Central de la República Dominicana, reafirmando la transparencia en la fijación de los precios semanales.