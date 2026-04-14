Gobierno despliega jornada “Primero Tú” en Montellano para asistir a familias afectadas por lluvias

Bartolo García

La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) activó una amplia jornada de inclusión social en el municipio de Villa Montellano, en Puerto Plata, como respuesta a los daños ocasionados por las recientes lluvias que han impactado la zona norte del país.

La iniciativa, desarrollada bajo las directrices del presidente Luis Abinader, se llevó a cabo en la Escuela Básica Isaura Tucker, donde decenas de familias recibieron asistencia directa a través del programa “Primero Tú”.

La jornada estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto al director de Propeep, Robert Polanco, quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno de acompañar a la población en momentos de vulnerabilidad.

Durante su intervención, Polanco destacó que esta acción forma parte de la respuesta inmediata del Estado ante situaciones de emergencia, garantizando asistencia oportuna a las comunidades afectadas por fenómenos naturales.

Asimismo, explicó que la jornada cuenta con la articulación de diversas instituciones como Supérate, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), con el objetivo de acelerar la recuperación de la zona.

De su lado, Paliza expresó que esta intervención tiene un significado especial para él como puertoplateño, resaltando la importancia de la participación comunitaria en el proceso de recuperación tras los daños provocados por las lluvias.

El funcionario hizo un llamado a garantizar que la ayuda sea distribuida con equidad, priorizando a las familias más vulnerables, al tiempo que reiteró que el Gobierno mantendrá su presencia hasta restablecer la normalidad en la comunidad.

Tras la jornada, las autoridades realizaron un recorrido de supervisión por el sector Pancho Mateo, una de las áreas más afectadas, con el propósito de evaluar los daños y coordinar nuevas acciones que continúen fortaleciendo la respuesta estatal en beneficio de la población.