Gobierno despliega amplio operativo para garantizar el desarrollo del nuevo año escolar

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, presentaron el despliegue operativo diseñado para garantizar el inicio y desarrollo del nuevo año escolar, durante la primera edición del espacio institucional La Agenda Semanal, realizada desde el Palacio Nacional. La estrategia contempla acciones en infraestructura, transporte, materiales educativos, personal docente y asistencia a las familias.

Las autoridades explicaron que la planificación comenzó en marzo mediante una comisión especial de coordinación y fue estructurada alrededor de cuatro ejes: Preparación del Año Escolar, Infraestructura y Bienestar, Calidad Educativa y Educación para el Futuro. El objetivo, indicaron, es articular las diferentes instituciones involucradas para responder a las necesidades de la comunidad educativa.

Entre las principales medidas figura una inversión de RD$1,251 millones en bonos escolares destinados a apoyar económicamente a las familias ante los gastos relacionados con el regreso a las aulas. Asimismo, el Gobierno informó que fueron distribuidos anticipadamente ocho millones de libros de texto y cuadernillos de trabajo para atender las necesidades de más de 2.08 millones de estudiantes del sistema público.

En materia de infraestructura, el Ministerio de Educación informó que 1,509 aulas estarán habilitadas al finalizar agosto, mientras otros 266 planteles pendientes serán intervenidos progresivamente con la meta de completar los trabajos antes de concluir diciembre. Los procesos de licitación correspondientes a estas intervenciones ya se encuentran en marcha, según explicaron las autoridades.

El Gobierno también informó sobre las acciones para fortalecer la seguridad estructural de las escuelas. Un diagnóstico identificó 60 edificaciones con la condición conocida como “columna corta”, de las cuales 19 ya fueron reforzadas completamente. Abinader señaló que el seguimiento a las obras escolares es abordado semanalmente en el Gabinete de Agua y Construcción.

Otro de los componentes destacados fue la expansión del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), que dispone de una flota declarada de 1,871 autobuses distribuidos en 837 rutas y con presencia en 31 provincias. El servicio conecta actualmente a estudiantes con 6,370 centros educativos públicos, con el propósito de facilitar una movilidad segura y reducir las dificultades de transporte que pueden afectar la asistencia a clases.

Las autoridades señalaron que las operaciones del TRAE son supervisadas mediante un centro de monitoreo centralizado, desde donde se da seguimiento en tiempo real a los vehículos y sus recorridos. El Gobierno considera este programa como uno de los instrumentos de mayor impacto para facilitar la asistencia de los estudiantes y ofrecer mayor tranquilidad a sus familias.

Finalmente, De Camps afirmó que la educación debe asumirse como un proyecto nacional que trascienda una gestión gubernamental, mientras el presidente Abinader reiteró el seguimiento permanente a las intervenciones de infraestructura. El operativo presentado combina apoyo económico, materiales educativos, nuevas aulas, rehabilitación de planteles y transporte escolar como parte de la estrategia para fortalecer las condiciones del sistema educativo público.