Gobierno de Abinader logra máxima calificación por excelencia del cuerpo docente nacional

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano destacó los resultados sobre la formación del cuerpo docente nacional recogidos en datos de la UNESCO utilizados en el informe Global Education Monitoring (GEM 2026), los cuales sitúan al magisterio del país con elevados niveles de titulación profesional y capacitación en los diferentes niveles del sistema educativo.

En el nivel inicial, unos 20,000 docentes se encuentran activos y el 100 % cuenta con titulación pedagógica completa y formación especializada, según los datos presentados. En este segmento educativo se registra además una proporción promedio de 17 estudiantes por docente, indicador considerado relevante para la atención durante los primeros años de formación.

Para la educación primaria, las estadísticas señalan que el sistema dispone de alrededor de 80,000 maestros, con un 100 % de certificación profesional, mientras la relación promedio se sitúa en 15 estudiantes por docente. El Gobierno atribuyó estos resultados a las políticas implementadas para fortalecer la profesionalización y las condiciones laborales del magisterio.

Los datos correspondientes a primaria también reflejan una tasa de deserción docente de aproximadamente un 8 % y un salario relativo promedio de 1.40, elementos que, según las autoridades, contribuyen a fortalecer la estabilidad profesional y la permanencia de los educadores dentro del sistema.

En el nivel secundario, las cifras reportadas alcanzan unos 92,000 profesores calificados y una relación promedio de nueve estudiantes por docente. Asimismo, se indica que la totalidad del personal de este nivel posee la capacitación requerida y registra un salario relativo promedio de 1.42.

Otro de los aspectos resaltados corresponde a la formación continua. El 98 % de los docentes del nivel secundario habría participado en programas de actualización metodológica durante el período escolar, una práctica dirigida a mantener y fortalecer las competencias pedagógicas frente a las nuevas necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje.

El Gobierno del presidente Luis Abinader sostuvo que la capacitación permanente y el fortalecimiento de las condiciones profesionales de los maestros continuarán siendo componentes centrales de su política educativa, al considerar que la preparación del cuerpo docente constituye uno de los factores fundamentales para elevar la calidad de los aprendizajes y mejorar la formación de niños y jóvenes dominicanos.