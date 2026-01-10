Gobierno congela precios de combustibles clave con subsidio de RD$44.2 millones

MICM anuncia apoyo estatal para evitar alzas durante la semana del 10 al 16 de enero de 2026

Bartolo García

El Gobierno dominicano dispuso un subsidio de RD$44.2 millones para mantener sin variación los precios de los combustibles esenciales durante la semana comprendida entre el 10 y el 16 de enero de 2026, como parte de su política de protección al consumo y la estabilidad económica.

La información fue ofrecida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entidad que explicó que la medida busca amortiguar el impacto de las fluctuaciones del mercado internacional de hidrocarburos en el bolsillo de los ciudadanos.

De acuerdo con el MICM, uno de los combustibles que recibirá apoyo directo será el Gas Licuado de Petróleo (GLP), el cual será subsidiado con RD$5.38 por galón, permitiendo que su precio se mantenga sin cambios.

Esta acción gubernamental forma parte de un esquema de subsidios focalizados que prioriza los combustibles de mayor uso en los hogares y en el transporte, con el objetivo de evitar incrementos que afecten la economía familiar y los costos de producción.

Para la semana señalada, la Gasolina Premium se comercializará a RD$290.10 por galón, manteniendo el mismo precio de la semana anterior, mientras que la Gasolina Regular se venderá a RD$272.50 por galón, también sin variación.

En el caso del Gasoil Regular, su precio permanecerá en RD$224.80 por galón, y el Gasoil Óptimo continuará vendiéndose a RD$242.10 por galón, ambos sin cambios gracias al esfuerzo fiscal del Gobierno.

Otros combustibles experimentarán ligeras reducciones. El Avtur se venderá a RD$185.41 por galón, registrando una baja de RD$2.48, mientras que el Kerosene costará RD$216.70 por galón, con una disminución de RD$2.70.

Por el contrario, algunos derivados reflejarán ajustes marginales al alza. El Fueloil #6 subirá RD$0.56, para venderse a RD$138.70 por galón, y el Fueloil 1%S aumentará RD$0.11, situándose en RD$155.96 por galón.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP), uno de los combustibles de mayor impacto social, mantendrá su precio en RD$137.20 por galón, resultado directo del subsidio anunciado por el MICM.

Asimismo, el Gas Natural conservará su precio de RD$43.97 por metro cúbico, sin variación durante el período indicado.

Las autoridades explicaron que estas decisiones se adoptan tras un análisis del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, así como de las condiciones del mercado local.

El MICM reiteró que la política de subsidios busca preservar la estabilidad de precios internos sin comprometer la sostenibilidad fiscal, mediante un manejo responsable de los recursos públicos.

Para el cálculo de los precios de los combustibles, se tomó en cuenta una tasa de cambio promedio semanal de RD$63.48, conforme a las publicaciones diarias del Banco Central de la República Dominicana.

Finalmente, el Gobierno reafirmó su compromiso de continuar monitoreando el mercado energético internacional y aplicar las medidas necesarias para proteger a los consumidores y mantener la estabilidad económica del país.