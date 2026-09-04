Gobierno inyecta RD$1,294.5 millones para mantener congelados principales combustibles

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El Gobierno dominicano destinará RD$1,294.5 millones esta semana para evitar aumentos en los precios de los principales combustibles, en medio de las presiones provocadas por el encarecimiento de los derivados del petróleo en los mercados internacionales, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Para la semana comprendida del 5 al 11 de septiembre, permanecerán sin variación las gasolinas premium y regular, los dos tipos de gasoil, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el gas natural. La medida mantiene los precios establecidos el pasado 13 de junio, cuando el Gobierno anunció un congelamiento por 90 días como parte de su Plan Anticrisis para contener el impacto de los incrementos internacionales sobre consumidores y sectores productivos.

El MICM explicó que las condiciones internacionales han elevado considerablemente el costo de los combustibles refinados. Según los datos ofrecidos, el costo de refinar petróleo WTI y convertirlo en gasoil pasó de US$25.95 por barril el 27 de febrero a US$75.65 al cierre del 31 de agosto, llegando a registrar picos de hasta US$114. La situación en el Estrecho de Ormuz también habría presionado la Paridad de Importación (PPI), llevando el costo del gasoil refinado a cerca de US$110 por barril a inicios de septiembre.

Para evitar que esas variaciones lleguen directamente a los consumidores, el Gobierno asumirá subsidios de hasta RD$101.91 por cada galón. El aporte será de RD$20.31 por galón de GLP, RD$24.12 para la gasolina premium, RD$42.68 para la regular, RD$94.31 en el gasoil regular y RD$101.91 en el gasoil óptimo. Con los RD$1,294.5 millones correspondientes a esta semana, los recursos destinados a contener los precios de los combustibles superan los RD$30,000 millones en lo que va de 2026.

De esta manera, la gasolina premium continuará a RD$341.10 por galón y la regular a RD$310.50, mientras el gasoil regular permanecerá en RD$262.80 y el óptimo en RD$293.10. El GLP seguirá comercializándose a RD$135.20 por galón y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico.

Otros combustibles sí experimentarán incrementos durante la semana. El avtur subirá RD$12.28, para venderse a RD$303.50 por galón, mientras el kerosene aumentará RD$13.50 y llegará a RD$343.20. El fuel oíl #6 tendrá un incremento de RD$1.47, situándose en RD$167.73, y el fuel oíl 1%S aumentará RD$1.43, hasta alcanzar RD$197.41 por galón.

El MICM indicó que para establecer los precios correspondientes a esta semana se tomó como referencia una tasa de cambio promedio de RD$58.85 por dólar, conforme a las publicaciones del Banco Central. Con el mantenimiento de los subsidios, el Gobierno busca amortiguar el impacto de la volatilidad internacional del petróleo sobre el transporte, los costos productivos y el presupuesto de los hogares dominicanos.