Gobierno baja el GLP y los combustibles regulares

Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó que se realizarán bajas de RD$3.00 pesos en los precios de la gasolina y el gasoil regular, y de RD$2.00 en el GLP, para la semana del 11 al 17 de julio de 2026.



Con esta reducción, por segunda semana consecutiva, la gasolina regular y el gasoil regular acumulan una baja de RD$8.00.



Esta disposición, está orientada a reducir la presión inflacionaria en el bolsillo de las clases sociales más vulnerables, por ser los combustibles regulares y el GLP los más utilizados por el transporte de carga y de pasajeros, así como por los hogares dominicanos. Se mantienen sin variación la gasolina premium, el gasoil óptimo, y el gas natural.



Para estas reducciones de precios, el gobierno ha destinado un subsidio de RD$523.7 millones para esta semana, habiendo destinado ya RD$21,323 millones en lo que va de año.



El conflicto entre Estados Unidos e Irán entró en una nueva fase de escalada esta semana. Los mercados internacionales respondieron de inmediato: el precio del barril subió más de 5% en un solo día. Asimismo, los productos refinados en la última semana han tenido un incremento promedio de entre 2.5 y 3.4%.



Para la semana del 11 al 17 de julio de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:



Gasolina Premium se venderá a RD$338.10 por galón mantiene su precio.



Gasolina Regular RD$302.50 por galón baja RD$3.00.



Gasoil Regular RD$254.80 por galón baja RD$3.00.



Gasoil Óptimo RD$290.10 por galón mantiene su precio.



Avtur RD$240.05 por galón sube RD$2.02.



Kerosene RD$275.20 por galón sube RD$2.40.



Fuel Oíl #6 RD$150.82 por galón baja RD$1.54.



Fuel Oíl 1%S RD$176.77 por galón baja RD$1.09.



Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$135.20 por galón baja RD$2.00.



Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$59.36, según las publicaciones diarias del Banco Central.