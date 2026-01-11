Gobierno avanza en la articulación de metas estratégicas tras primera fase del Consejo de Ministros extendido

Bartolo García

El Gobierno dominicano concluyó este domingo la primera etapa del Consejo de Ministros extendido, un espacio de planificación estratégica destinado a alinear las prioridades y acciones de la gestión gubernamental de cara al año 2026.

La información fue ofrecida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien explicó que este encuentro corresponde al Consejo de Ministros número 55 celebrado desde agosto de 2020.

Declaraciones del ministro de la Presidencia, @JosePaliza, al concluir la primera parte del Consejo de Ministros extendido, donde se avanzó en la definición de prioridades y mecanismos de seguimiento para las acciones del Gobierno en 2026. pic.twitter.com/E87OPlYeVZ — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) January 11, 2026

Paliza señaló que el objetivo central de esta jornada es articular y coordinar los esfuerzos de todas las instituciones del Estado en torno a las 10 metas prioritarias definidas por el Gobierno para el próximo año.

El Consejo de Ministros extendido es encabezado por el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, y se desarrolla en el Palacio Nacional con la participación de ministros, directores y altos funcionarios.

De acuerdo con Paliza, esta jornada marca el inicio de una nueva etapa en la gestión gubernamental, enfocada en una transformación profunda que impacte positivamente la calidad de vida de la población dominicana.

Inicia la jornada de trabajo del Consejo de Ministros extendido, encabezada por el presidente @LuisAbinader, orientada a planificar, articular y priorizar las acciones del Gobierno para el 2026. pic.twitter.com/t4k3ccwo5A — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) January 11, 2026

El ministro indicó que este proceso de revisión y alineación de prioridades se enmarca también en los recientes ajustes realizados en el Gabinete y en el propio Consejo de Ministros, como parte de una estrategia de fortalecimiento institucional.

Destacó que el ejercicio cuenta con el acompañamiento técnico y metodológico del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que ha permitido estructurar una metodología orientada a resultados y evaluación de impacto.

Asimismo, informó que participa como asesor el político británico Sir Francis Maude, quien aportó su experiencia internacional en procesos de reforma y gestión gubernamental.

Durante la jornada, los funcionarios se organizan en mesas de trabajo temáticas y sectoriales, donde analizan los principales desafíos de cada área, identifican obstáculos y proponen soluciones concretas para mejorar la ejecución de las políticas públicas.

Paliza explicó que este enfoque permite priorizar acciones, optimizar recursos y garantizar que cada institución contribuya de manera efectiva al cumplimiento de las metas trazadas.

El ministro resaltó que el propósito final de este ejercicio es iniciar el año 2026 con una planificación más sólida, coherente y alineada con las prioridades nacionales.

Subrayó que el énfasis del Consejo está puesto en resultados tangibles para la ciudadanía, con políticas públicas orientadas a mejorar servicios, fortalecer la institucionalidad y promover el desarrollo sostenible.

Tras concluir la primera fase, las autoridades continuaron este domingo con la segunda etapa del Consejo, dedicada íntegramente a las mesas de trabajo temáticas y sectoriales.

Estas discusiones se desarrollan en el Palacio Nacional y están previstas a extenderse hasta las 5:00 de la tarde, momento en el que se espera consolidar las principales conclusiones y líneas de acción para el 2026.

El Gobierno reafirmó que las decisiones emanadas de este Consejo de Ministros extendido servirán de guía para la ejecución de las políticas públicas durante el próximo año y para el seguimiento continuo del desempeño institucional.