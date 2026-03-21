Gobierno aplica medidas ante alza del petróleo y ajusta precios de combustibles

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes anunció un conjunto de medidas para enfrentar el impacto del alza internacional del petróleo, con el objetivo de proteger la economía de los hogares dominicanos.

La decisión responde a la volatilidad del mercado energético global provocada por el conflicto en Medio Oriente, que ha generado un aumento significativo en el precio del crudo, alcanzando incrementos de hasta un 70 % en lo que va de 2026.

Para mitigar este impacto, el Gobierno asumirá un subsidio estimado de RD$1,702.2 millones durante la semana, buscando evitar que el aumento internacional se refleje de forma directa en los consumidores.

Sin embargo, como parte de una política de sostenibilidad fiscal, se dispuso un ajuste de RD$10.00 en los precios de las gasolinas y el gasoil, medida que permite mantener el equilibrio en las finanzas públicas.

El Estado también absorberá parte importante del incremento internacional, subsidiando más de RD$45 por galón en la gasolina premium y más de RD$90 en el gasoil óptimo, protegiendo así la cadena productiva nacional.

Como medida clave, el Gobierno mantuvo congelado el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), garantizando estabilidad en los costos de cocción de alimentos y en el transporte público.

Además, se identificaron ahorros internos por RD$10,000 millones en partidas no prioritarias, recursos que serán destinados a continuar subsidiando los combustibles.

Para la semana del 21 al 27 de marzo de 2026, los precios de los combustibles presentan aumentos en la mayoría de los derivados, mientras que el GLP y el gas natural se mantienen sin variación, reafirmando el compromiso de proteger a los sectores más vulnerables.

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