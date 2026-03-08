Gobierno anuncia auditorías nacionales para combatir el comercio ilícito

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El director general de la Dirección General de Aduanas, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, anunció el inicio de una ofensiva nacional contra el comercio ilícito mediante un programa de auditorías operativas y revisión de permisos comerciales en todo el país.

La iniciativa contempla la verificación integral de licencias y permisos de operación, así como el fortalecimiento de los controles fiscales y de trazabilidad en distintos sectores productivos.

Las acciones fueron validadas durante una sesión de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, espacio que reúne a diversas instituciones del Estado para enfrentar esta problemática.

En esta estrategia participan entidades como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Hacienda de la Republica Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.

Estas instituciones trabajarán de forma coordinada para fortalecer la supervisión del comercio y combatir prácticas que afectan la competitividad del sector formal.

Durante el encuentro, Sanz Lovatón destacó que el diálogo constante con los gremios empresariales ha permitido convertir las inquietudes del sector productivo en acciones concretas de política pública.

El funcionario afirmó que el comercio ilícito representa no solo una pérdida de ingresos fiscales, sino también una amenaza directa para la industria formal y la salud de los consumidores.

“Quien opere en la República Dominicana lo hará dentro del marco de la ley”, expresó el titular de Aduanas, al reiterar el compromiso del Gobierno de garantizar condiciones equitativas para todos los actores económicos.

En la reunión también participaron los ministros Magín Díaz y Eddy Olivares, así como el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.

El encuentro contó además con la participación de representantes del sector empresarial, entre ellos directivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes respaldaron las acciones orientadas a proteger la producción formal.

Las autoridades señalaron que esta ofensiva busca garantizar una competencia justa, fortalecer la economía nacional y proteger a los consumidores frente a prácticas comerciales ilegales.