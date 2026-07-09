Gobierno adjudica construcción de la Autopista del Ámbar por RD$28,800 millones

Bartolo García

El Gobierno dominicano, a través del Fideicomiso RD Vial, anunció la adjudicación de la licitación pública nacional para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, un proyecto de infraestructura vial que unirá la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa y que busca dinamizar el desarrollo económico y turístico del país.

La obra fue adjudicada al Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., cuya propuesta económica asciende a RD$28,800 millones, luego de obtener la mayor puntuación tanto en la evaluación técnica como económica del proceso de licitación.

La futura autopista tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y permitirá mejorar la conexión entre Santiago y Puerto Plata, reduciendo los tiempos de desplazamiento, facilitando el transporte de mercancías y fortaleciendo la competitividad logística de la región Norte.

El proceso de contratación se desarrolló durante cerca de ocho meses y reunió a tres importantes consorcios integrados por diez empresas nacionales e internacionales, convirtiéndose en uno de los procesos competitivos de infraestructura vial de mayor relevancia impulsados por RD Vial y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

De acuerdo con la información ofrecida por el fideicomiso, la licitación contó con el acompañamiento de una Comisión de Veeduría Ciudadana, designada mediante el Decreto 298-26 e integrada por Franklin Báez Brugal, José Radhamés García González y Pedro Silverio, además de peritos especializados en las áreas técnica, financiera y legal, así como de un notario público que participó en las distintas etapas del procedimiento.

El proceso incluyó fases de consultas, respuestas, observaciones, enmiendas y evaluaciones sucesivas antes de la adjudicación definitiva, en cumplimiento del pliego de condiciones y de la legislación vigente sobre compras públicas. La convocatoria fue realizada en noviembre de 2025 a través del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones y del portal de transparencia institucional.

Con la construcción de la Autopista del Ámbar, el Gobierno apuesta por una infraestructura estratégica que impulsará el turismo, facilitará el intercambio comercial entre Santiago y Puerto Plata y contribuirá al desarrollo económico de toda la región, mediante una conexión vial moderna y de mayor capacidad.