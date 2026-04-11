Gobierno activa vigilancia permanente ante sistema frontal que provocará lluvias intensas

Autoridades llaman a la población a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones del COE ante posibles inundaciones

Bartolo García

Santo Domingo.– El Gobierno dominicano informó que se mantiene en sesión permanente ante la incidencia de un sistema frontal que continuará generando lluvias en gran parte del territorio nacional, por lo que exhortó a la población a actuar con prudencia y acatar las medidas de prevención.

La disposición fue anunciada por el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, tras una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional.

Durante el encuentro, el mandatario aseguró que el Gobierno dará seguimiento continuo a la situación en todo el país, con el objetivo de prevenir riesgos y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad que pueda presentarse.

En ese sentido, las autoridades informaron que se mantiene el nivel de alerta amarilla para las provincias Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Montecristi, debido a las condiciones de inestabilidad atmosférica.

Mientras tanto, permanecen en alerta verde el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Elías Piña, San José de Ocoa, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón, Duarte —especialmente el Bajo Yuna—, San Cristóbal, Valverde, San Juan, Independencia y Bahoruco.

El director del COE reiteró que el principal compromiso de las autoridades es salvaguardar la vida de los ciudadanos, por lo que todas las instituciones de respuesta se mantienen activas para ofrecer asistencia en caso de emergencias.

Asimismo, hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir estrictamente las recomendaciones de los organismos de protección civil, ya que los niveles de alerta podrían variar conforme evolucione el sistema frontal.

Entre las principales medidas preventivas, se recomienda evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, abstenerse de utilizar balnearios y acatar las evacuaciones preventivas en zonas vulnerables.

De igual forma, Méndez indicó que el Ministerio de Obras Públicas ha sido instruido para estar preparado ante cualquier situación, mientras que los organismos de asistencia social garantizarán el suministro de alimentos y agua potable si fuese necesario.

Finalmente, las autoridades destacaron que se mantiene una coordinación constante con los gobiernos locales y demás instituciones del Estado, a fin de asegurar una respuesta rápida y efectiva que permita reducir los riesgos y proteger a la población ante las lluvias.