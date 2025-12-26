Gobierno activa respuesta inmediata ante avería del acueducto Cibao Central

Bartolo García

Santo Domingo.– El Gobierno de la República Dominicana dispuso la asistencia y todo el apoyo de las instituciones correspondientes frente a la emergencia generada por la ruptura de la tubería de aducción del acueducto Cibao Central, ocurrida en la comunidad La Zanja, del municipio Sabana Iglesia, provincia Santiago.

El incidente se registró alrededor de las 11:20 de la mañana de este jueves 25 de diciembre, provocando una rápida movilización de los organismos responsables del sector agua potable y saneamiento.

De acuerdo con informaciones oficiales, las autoridades actuaron de manera inmediata tras conocerse el hecho, con el objetivo de controlar la situación y mitigar los efectos en la población afectada.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que, hasta el momento, no se han reportado pérdidas humanas como consecuencia de la avería.

No obstante, la zona impactada fue declarada en estado de emergencia, lo que permitió la rápida intervención de equipos pesados y personal técnico especializado de la institución.

Brigadas operativas de Coraasan se encuentran trabajando de forma continua en el área afectada, evaluando los daños y ejecutando las labores necesarias para restablecer el servicio lo antes posible.

Paralelamente, el equipo de gestión social de la entidad realiza un levantamiento detallado con el fin de identificar a las familias afectadas y canalizar la ayuda y asistencia que requieran.

Como consecuencia de la rotura, quedaron fuera de operación los acueductos de La Dura Moca y el Cibao Central, lo que provocó la interrupción del servicio de agua potable a más de 800,000 personas.

Las autoridades explicaron que esta tubería es una de las más importantes del sistema, ya que conduce las aguas crudas hacia los acueductos de La Noriega y La Dura Moca.

La infraestructura averiada posee una capacidad de conducción de cinco metros cúbicos por segundo, equivalente a unos 115 millones de galones de agua al día, lo que evidencia la magnitud del impacto generado por la rotura.

Ante este escenario, el Gobierno reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas, garantizando los recursos humanos y técnicos necesarios para enfrentar la emergencia.

Asimismo, se informó que las instituciones involucradas mantienen una coordinación permanente para asegurar soluciones rápidas y eficaces que reduzcan las molestias a la población.

Las autoridades destacaron que se mantendrá una comunicación constante con la ciudadanía para informar sobre los avances de los trabajos y las medidas adoptadas durante la contingencia.

Mientras se desarrollan las labores de reparación, se implementan acciones de apoyo para suplir las necesidades básicas de las comunidades más afectadas.

El Gobierno aseguró que continuará brindando respaldo total a Coraasan y a los equipos desplegados en el terreno, priorizando la seguridad de las personas y la pronta normalización del servicio.

Finalmente, se exhortó a la población a mantener la calma y a seguir las informaciones oficiales emitidas por las autoridades competentes, mientras se supera esta situación de emergencia.

#eljacaguero #Emergencia #CibaoCentral #Coraasan #AguaPotable #SabanaIglesia #GobiernoRD