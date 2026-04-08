Gobierno activa operativo de emergencia por lluvias y asiste a familias afectadas

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para asistir a las familias afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en distintas zonas del país.

El mandatario visitó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para conocer de primera mano la magnitud de los daños provocados por las inundaciones, principalmente en el Gran Santo Domingo.

Abinader informó que desde tempranas horas el Gobierno activó una respuesta integral, enfocada en la protección de la vida humana y la atención inmediata de las comunidades impactadas.

“Estamos movilizando todos los organismos que componen el COE para prevenir riesgos y proteger a la población”, expresó el jefe de Estado.

Indicó que, a través de la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria, se están distribuyendo alimentos cocidos y crudos, además de ayudas a familias en condición vulnerable que han sufrido pérdidas materiales.

El presidente señaló que las zonas más afectadas incluyen el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Norte.

Por su parte, el director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que varias provincias se mantienen bajo niveles de alerta debido a las condiciones climáticas.

En Vivo | Visita del Presidente Luis Abinader al Centro de Operaciones de Emergencias (COE). https://t.co/adDXYOwqYb — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) April 8, 2026

Explicó que, según el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad en algunas zonas, desplazándose hacia el oeste del país.

Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

En tanto, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, valoró la rápida respuesta del Gobierno y destacó la coordinación interinstitucional para atender las emergencias.

Finalmente, las autoridades reiteraron que los operativos de asistencia continúan en desarrollo, con el objetivo de levantar daños, identificar necesidades y brindar apoyo oportuno a las familias afectadas.