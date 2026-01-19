Gobierno activa ambicioso plan de mantenimiento escolar para intervenir 496 centros educativos

Bartolo García

El Gobierno dominicano anunció el inicio de un amplio proceso de licitación y sorteos para ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo en 496 centros educativos a nivel nacional, como parte del Plan 24/7-365, una estrategia que busca garantizar planteles escolares en condiciones óptimas durante todo el año.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), con el acompañamiento del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), y contempla una inversión total de RD$2,026 millones en los primeros meses del año 2026.

De ese monto, RD$1,200 millones serán adjudicados mediante sorteos coordinados con el CODIA, mientras que RD$826 millones se asignarán a través de procesos de licitación pública, garantizando la participación de profesionales de la ingeniería y empresas contratistas en todo el territorio nacional.

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, explicó que el Plan 24/7-365 permitirá ejecutar trabajos los 365 días del año, con el objetivo de acelerar los mantenimientos correctivos y asegurar que escuelas, liceos y politécnicos estén en condiciones adecuadas para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Herrera indicó que los centros educativos priorizados fueron identificados tras un levantamiento técnico realizado por la DIE, en coordinación con las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), así como directores regionales, distritales y de centros educativos.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la DIE, el funcionario resaltó que el proyecto se ejecutará bajo el estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia, reafirmando el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sistema educativo nacional.

El director de Infraestructura Escolar subrayó que esta iniciativa responde a instrucciones directas del presidente Luis Abinader, y cuenta con la supervisión del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, como parte de un plan estratégico orientado a resolver de manera definitiva el deterioro de los planteles escolares.

Según explicó, la meta es que el país pueda concentrarse progresivamente en mantenimientos preventivos, como ocurre en las naciones desarrolladas, brindando mayor tranquilidad a toda la comunidad educativa.

“Hoy anunciamos al país la puesta en marcha del Plan de Mantenimiento Correctivo 24/7-365 y el inicio de un gran proceso de licitación y sorteos para intervenir 496 planteles escolares que requieren atención prioritaria”, expresó Herrera al dirigirse a la prensa.

Por su parte, el presidente del CODIA, Enrique Rosario, valoró positivamente la iniciativa y agradeció a la DIE por acoger una solicitud realizada por el gremio en septiembre de 2025, que hoy se traduce en oportunidades para miles de profesionales.

Rosario destacó que estos procesos beneficiarán a más de 50,000 miembros del CODIA, al tiempo que impactarán de manera directa en la mejora de los espacios físicos destinados a la enseñanza y el aprendizaje.

El anuncio también marca un precedente histórico en la gestión de la DIE, ya que por primera vez se implementan planes integrales orientados a reducir el déficit de aulas y corregir las condiciones de deterioro de cientos de centros educativos en todo el país.

Para el año 2026, la Dirección de Infraestructura Escolar se ha propuesto entregar más de 2,400 nuevas aulas, mientras mantiene la ejecución continua del Plan 24/7-365 como uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento del sistema educativo dominicano.

En el encuentro con los medios estuvieron presentes funcionarios y técnicos de la DIE y del CODIA, quienes reafirmaron su compromiso con una gestión basada en la eficiencia, la transparencia y el bienestar de la comunidad educativa nacional.