Gobierno acelera reparación de escuelas dañadas por inundaciones en Gaspar Hernández

Bartolo García

Gaspar Hernández, Espaillat.– La Dirección de Infraestructura Escolar inició trabajos intensivos para rehabilitar siete centros educativos que resultaron afectados por las inundaciones provocadas tras el desbordamiento del río Joba.

Las labores forman parte de la respuesta del Ministerio de Educación de la República Dominicana para restablecer las condiciones adecuadas en los planteles y garantizar la continuidad del calendario escolar.

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, realizó un recorrido de supervisión por los centros impactados para evaluar los daños y coordinar los trabajos de rehabilitación.

Durante la visita, las autoridades constataron que varios de los planteles sufrieron pérdidas de mobiliario, archivos, electrodomésticos, materiales educativos y otros equipos utilizados en las actividades escolares.

Herrera informó que se dejó instalado al contratista responsable junto a brigadas técnicas que trabajan en la recuperación de las instalaciones afectadas.

Entre los centros educativos intervenidos figuran la Escuela Básica Juan Pablo Duarte, ubicada en la comunidad El Caimán, que sufrió daños severos y el derribo de parte de su verja perimetral.

También se realizan trabajos en el centro educativo Martina Villa de Mejía, en el sector La Hoya, así como en la Escuela Primaria Profesora Baudilia López, en Mata de Guanábano, entre otros planteles del municipio.

El funcionario explicó que las intervenciones responden a instrucciones directas del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación Luis Miguel De Camps, quienes han dado seguimiento a la situación en la zona.

Según Herrera, los trabajos se realizan de manera acelerada y se estima que los centros educativos estarán rehabilitados en un plazo de cinco días a una semana para permitir el reinicio de las clases.

Por su parte, la directora del centro educativo Juan Pablo Duarte, Elizabeth Pérez, valoró la rápida respuesta del Gobierno y expresó que la intervención permitirá restablecer la docencia en el menor tiempo posible.

Durante el recorrido también participaron representantes de Infraestructura Escolar, autoridades educativas del distrito 06-07, técnicos de mantenimiento y funcionarios locales que acompañan el proceso de recuperación de los centros afectados.

