Gobierno acelera obras educativas en Independencia con más de 40 nuevas aulas en proceso

Bartolo García

JIMANÍ, RD.– La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) informó sobre importantes avances en la terminación de proyectos educativos en la provincia Independencia, donde actualmente se ejecutan 25 obras escolares como parte del plan “Aulas 24/7-365”.

Durante una mesa de trabajo celebrada en el municipio de Jimaní, el director de la entidad, Roberto Herrera, explicó que estas intervenciones permitirán la entrega de más de 40 nuevas aulas, beneficiando a cientos de estudiantes de la zona.

El funcionario detalló que las construcciones abarcan distintos niveles educativos, incluyendo inicial, básico y secundario, además de la edificación de seis techados deportivos y una estancia infantil con capacidad para 20 aulas.

Herrera señaló que algunas de las aulas ya están listas para ser entregadas en los próximos días, mientras que otras serán concluidas antes del inicio del año escolar 2026-2027, previsto para el mes de agosto.

Asimismo, destacó que estas obras responden a una disposición del presidente Luis Abinader, con el respaldo del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa en esta provincia fronteriza.

Entre los proyectos en ejecución figuran centros educativos en comunidades como Boca de Cachón, El Limón, Duvergé y La Descubierta, incluyendo estancias infantiles que fortalecerán la educación inicial en la región.

Además, la DIE anunció que a partir de abril se intervendrán 19 centros educativos mediante trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo, con el fin de garantizar espacios adecuados y seguros para estudiantes y docentes.

Como parte de estas acciones, también se dispuso la reactivación y demolición parcial del Liceo Villa Morada, cuya estructura presentaba deterioro significativo, priorizando así la seguridad de la comunidad educativa.

Autoridades locales, como el senador Dagoberto Rodríguez y el alcalde Laureano Santana, valoraron positivamente estas iniciativas, destacando el impacto que tendrán en la mejora de las condiciones educativas en la provincia Independencia.