Gobierno acelera modernización de escuelas en Boca Chica para beneficiar a miles de estudiantes

Bartolo García

El Gobierno dominicano avanza de manera acelerada en la terminación de nuevas obras educativas y en el mantenimiento correctivo de decenas de centros escolares en el municipio de Boca Chica, como parte del Plan “Aulas 24/7-365”, ejecutado por la Dirección de Infraestructura Escolar.

Las intervenciones buscan garantizar espacios dignos, seguros y modernos para más de 10 mil estudiantes, así como mejores condiciones laborales para docentes y personal administrativo del Distrito Educativo 10-05.

Una comisión técnica de la Dirección de Infraestructura Escolar realizó un recorrido de supervisión por los centros intervenidos, constatando el avance sostenido en trabajos de ampliación, remozamiento y mantenimiento de las infraestructuras físicas.

Durante la jornada participaron representantes del área de empoderamiento comunitario, coordinación zonal, mantenimiento regional y supervisión local, quienes verificaron el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Entre las obras que se encuentran en su fase final de terminación figuran la Escuela Básica María Trinidad Sánchez y la Estancia Infantil Boca Chica La Caleta, que serán entregadas en los próximos meses.

Posteriormente, se sumarán nuevas entregas como el Liceo Campo Lindo Norte, la Escuela Básica Emilio Prud Home y el Centro Educativo Albelino Acosta, este último reubicado en la Escuela Básica Santana con ampliación de aulas para el nivel inicial.

Algunas de estas infraestructuras presentan niveles de avance que oscilan entre un 55 % y un 98 %, reflejando el ritmo acelerado de ejecución en la zona.

También se desarrolla la ampliación y remozamiento de la Escuela Básica Máximo Gómez, donde se construyen nuevas aulas para educación inicial, con una proyección de entrega a mediados de abril.

En el mismo distrito educativo se encuentran en fase avanzada un techado deportivo, la Escuela Básica Elvira de Mendoza, la Escuela Básica María Concepción Bona y la Estancia Infantil Zona del Puerto, entre otros planteles.

Las autoridades destacaron que estas obras responden a una política nacional de fortalecimiento del sistema educativo, priorizando la calidad de los espacios donde se forman niños y jóvenes.

Los trabajos se ejecutan bajo las directrices del presidente Luis Abinader, quien ha instruido acelerar la construcción y rehabilitación de centros escolares en todo el país.

Asimismo, cuentan con la supervisión del Ministerio de Educación de la República Dominicana, encabezado por Luis Miguel De Camps.

La Dirección de Infraestructura Escolar, bajo la conducción del ingeniero Roberto Herrera, ha implementado jornadas extendidas y labores de fines de semana para cumplir con los plazos establecidos.

Estas estrategias permiten avanzar en construcción, remozamiento y mantenimiento sin interrumpir el calendario escolar, garantizando la continuidad de la docencia.

Las autoridades subrayaron que el Plan “Aulas 24/7-365” se ha convertido en una herramienta clave para transformar el sistema educativo desde sus espacios físicos.

Con estas obras, Boca Chica se perfila como una de las demarcaciones con mayor renovación de infraestructura escolar, impactando de forma directa en la calidad de la educación.

El Gobierno reafirma así su compromiso con una educación pública moderna, inclusiva y con condiciones adecuadas para el aprendizaje de las futuras generaciones.