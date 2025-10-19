Gobierno acelera avances en las circunvalaciones de Navarrete y Moca para fortalecer la conectividad del Cibao

Bartolo García

Moca, provincia Espaillat.– El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informó significativos avances en la construcción de las circunvalaciones de Navarrete y Moca, dos proyectos estratégicos que fortalecerán la conectividad, la seguridad vial y la competitividad del Cibao.

Durante un recorrido de supervisión realizado este jueves, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, inspeccionaron las obras y conversaron con los equipos técnicos responsables de su ejecución. Ambos coincidieron en que estas infraestructuras representan un paso decisivo hacia la modernización del sistema vial del norte del país.

Paliza destacó el impacto económico y social que tendrán ambas circunvalaciones. “Estas vías están en una etapa muy avanzada y vienen a mejorar la seguridad, reducir los tiempos de desplazamiento y dinamizar la economía. No hay duda de que transformarán el desarrollo de la zona”, expresó el funcionario.

El ministro explicó que las dos obras, en conjunto, superan los RD$10 mil millones en inversión pública, y se espera que estén finalizadas para febrero del próximo año. “La circunvalación de Navarrete beneficiará directamente a la Línea Noroeste y a Puerto Plata, descongestionando el tránsito que hoy atraviesa el corazón del municipio y mejorando la calidad de vida de sus habitantes”, añadió.

En tanto, señaló que la Circunvalación de Moca aliviará de forma significativa el tráfico entre San Víctor, Jamao, Juan López, Boca, Licey y Salcedo, impactando positivamente el transporte de pasajeros y mercancías. “Estas obras cambiarán la forma en que se mueven las personas y los productos en el Cibao, generando eficiencia, desarrollo y nuevas oportunidades”, enfatizó.

Paliza también resaltó la visión y el liderazgo del presidente Luis Abinader, quien mantiene un seguimiento directo a las obras de infraestructura a nivel nacional. “En estos cinco años de gestión, el presidente Abinader ha inaugurado más de 2,000 obras, todas registradas en un portal público para garantizar transparencia y rendición de cuentas. De aquí a febrero veremos un proceso de inauguraciones sin precedentes en hospitales, carreteras, acueductos y proyectos urbanos en todo el país”, manifestó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, aseguró que los recursos para ambos proyectos están garantizados y que los contratistas cuentan con los pagos al día. “Por instrucciones del presidente, los fondos están asegurados hasta la conclusión total de las obras. No se detendrá ningún trabajo”, declaró.

Estrella explicó que en Navarrete se avanza con tres contratistas a lo largo de los casi 14 kilómetros de extensión, mientras que en Moca se ejecutan labores en tres kilómetros de vía. “Estamos abriendo más frentes de trabajo, acelerando los procesos y supervisando cada detalle técnico. La comunidad merece recibir obras de calidad en el menor tiempo posible”, apuntó.

El titular de Obras Públicas agregó que los equipos de trabajo laboran sin interrupciones, incluso los fines de semana, para cumplir con los plazos establecidos. “El presidente Abinader pregunta cada semana por el avance de estos proyectos en el Gabinete de Construcción, porque su compromiso con el pueblo es entregar obras seguras, duraderas y de alto impacto social”, precisó Estrella.

Durante la supervisión, ambos ministros resaltaron la importancia estratégica de estas circunvalaciones, no solo para la movilidad regional, sino también para la competitividad del sector productivo del Cibao, al reducir los costos logísticos y mejorar la conexión entre provincias.

Las circunvalaciones de Navarrete y Moca forman parte del plan integral de desarrollo vial impulsado por el Gobierno dominicano, que busca transformar la red de carreteras nacionales y fortalecer la interconexión entre las principales ciudades y polos económicos del país.

Con la culminación de estos proyectos, el Gobierno reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible, transparente y equitativo, donde las obras públicas no solo representan infraestructura, sino también bienestar, progreso y oportunidades para todos los dominicanos.

