Jean Luis Rodríguez destaca auge portuario y asegura que RD vive una etapa histórica

Bartolo García

SANTO DOMINGO. El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Jean Luis Rodríguez, afirmó que la República Dominicana atraviesa uno de los períodos más importantes de su historia portuaria, gracias al crecimiento sostenido de las operaciones comerciales, el turismo de cruceros y las inversiones en infraestructura.

Durante una entrevista en el programa La X, Rodríguez explicó que el sistema portuario nacional experimenta una etapa de expansión y modernización que fortalece el desarrollo económico, la competitividad y el posicionamiento del país como un destino estratégico en la región.

El funcionario señaló que la gestión de APORDOM se ha enfocado en tres pilares fundamentales: el fortalecimiento de los puertos comerciales, el impulso al turismo de cruceros y la construcción y rehabilitación de muelles turísticos y pesqueros en diferentes puntos del territorio nacional.

Asimismo, destacó el impacto positivo que han generado proyectos como Taíno Bay y Cabo Rojo, iniciativas que han dinamizado las economías locales mediante la creación de empleos, el aumento de la actividad comercial y nuevas oportunidades para cientos de familias dominicanas.

En materia de seguridad, Rodríguez resaltó las inversiones realizadas para fortalecer los sistemas de control e inspección en los principales puertos del país, acciones que contribuyen a elevar los estándares operativos y mejorar la competitividad del sistema portuario nacional.

“Los puertos son una plataforma de desarrollo. Nuestro compromiso es seguir impulsando proyectos que generen oportunidades, atraigan inversiones y contribuyan al crecimiento de la República Dominicana”, expresó el director de APORDOM al reafirmar la visión de continuar fortaleciendo el sector portuario como motor del desarrollo nacional.

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