Gobernadora destaca impacto de la agenda presidencial en Santiago Rodríguez

Bartolo García

La gobernadora provincial de Santiago Rodríguez, Glehany Azcona, resaltó la importancia de la agenda que desarrollará este sábado el presidente Luis Abinader en la provincia, donde encabezará inauguraciones e inspecciones de obras de alto impacto social y económico.

Azcona explicó que la jornada representa un respaldo directo del Gobierno central al desarrollo de Santiago Rodríguez, consolidando proyectos que fortalecen la infraestructura y mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

La agenda iniciará con el acto de desvío del río por la estructura de la presa Boca de los Ríos, sobre el río Guayubín, una obra coordinada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana.

Posteriormente, el mandatario encabezará la inauguración del techado de Villa Los Almácigos, una infraestructura que permitirá impulsar actividades deportivas y comunitarias en esa demarcación.

También dejará inaugurado por mención el techado de la Escuela La Trinitaria, en el municipio de Monción, ampliando los espacios adecuados para la práctica deportiva y el desarrollo estudiantil.

Como parte de su recorrido, el presidente realizará una visita de supervisión a los trabajos del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la provincia, reafirmando el compromiso gubernamental con la educación superior en la región.

La agenda incluye además un encuentro con 300 jóvenes estudiantes de liceos públicos y colegios privados, en un espacio de diálogo que busca fortalecer la participación juvenil y el vínculo con las políticas públicas.

En el ámbito vial, el jefe de Estado inaugurará la reconstrucción de las carreteras Puerta del Mulo, Central Hidroeléctrica Monción y Arroyo Seco, obras que mejoran la conectividad y dinamizan la economía local.

Asimismo, será inaugurado el Acueducto de Monción, una infraestructura fundamental para garantizar el acceso a agua potable en la zona.

La gobernadora Azcona afirmó que estas ejecutorias evidencian el compromiso firme del Gobierno con el progreso de Santiago Rodríguez, impulsando desarrollo, empleo y mejores condiciones de vida para la población.