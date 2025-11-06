Gobernadora de Nueva York Kathy Hochul visitará por primera vez la República Dominicana

Por Ramón Mercedes

Nueva York.– La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, realizará su primera visita oficial a la República Dominicana del 9 al 11 de noviembre, en una agenda diplomática que incluirá reuniones con el presidente Luis Abinader, así como con representantes del sector privado y líderes comunitarios dominicanos.

Durante su estancia, la gobernadora buscará reforzar las alianzas turísticas, educativas y económicas entre Nueva York y la República Dominicana, reconociendo la profunda conexión social y cultural que une a ambas comunidades.

Hochul llegará al país caribeño tras participar en la Conferencia SOMOS, que se celebra en San Juan, Puerto Rico, un evento que reúne a líderes hispanos para abordar temas de desarrollo y cooperación regional.

La mandataria estará acompañada por una delegación de oficiales electos dominicanos que trabajan en distintas instancias del estado de Nueva York, encabezada por el congresista Adriano Espaillat, primer dominicano en servir en el Congreso de los Estados Unidos.

También integran la comitiva los asambleístas George Álvarez, Karines Reyes, Amanda Séptimo y Yudelka Tapia, además del comisionado de Transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez, y varios concejales dominicanos de la ciudad.

Espaillat destacó que la visita representa “un reconocimiento al impacto de los dominicanos-estadounidenses en la vida económica y cultural de Nueva York”, recordando que este grupo constituye más del 40 % de la población inmigrante dominicana en Estados Unidos.

El congresista señaló que el viaje tiene un significado especial, ya que reafirma la importancia de la diáspora dominicana como un puente de unión entre ambos pueblos. “Este es un momento histórico para la comunidad quisqueyana”, afirmó.

Con casi un millón de dominicanos residentes en el estado de Nueva York, se trata de la comunidad inmigrante más numerosa en la ciudad y la más grande fuera de la República Dominicana, lo que refuerza la relevancia de esta visita.

La agenda oficial de Hochul incluirá reuniones con sectores empresariales, agrícolas y comunitarios, así como encuentros con representantes del turismo y la educación, con miras a fortalecer la cooperación bilateral.

Se espera que en su encuentro con el presidente Abinader se aborden temas relacionados con la movilidad, la inversión extranjera, la promoción turística y los programas de intercambio educativo.

Además, la gobernadora participará en foros de diálogo con jóvenes emprendedores dominicanos y visitará proyectos impulsados por la comunidad de Nueva York en distintas provincias del país.

Autoridades locales consideran que la visita marca un nuevo capítulo en las relaciones entre el estado de Nueva York y la República Dominicana, especialmente en lo referente a la colaboración cultural y el impulso económico mutuo.

Esta será la primera visita de un gobernador neoyorquino a territorio dominicano, un gesto diplomático que busca reconocer las contribuciones de la diáspora y fortalecer los lazos históricos entre ambos pueblos.

Con esta visita, Kathy Hochul reafirma su compromiso con la comunidad dominicana en Nueva York y su interés en promover un intercambio constructivo que potencie el desarrollo, la cooperación y la unidad entre ambos territorios.