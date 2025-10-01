Gobernadora Ana Xiomara Cortés resalta beneficios de los Juegos Escolares en San Francisco

Bartolo García

San Francisco de Macorís, RD. – La gobernadora de la provincia Duarte, Ana Xiomara Cortés, realizó un recorrido por las instalaciones de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, evento que organiza el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

Durante la visita, Cortés expresó su satisfacción por la calidad de los trabajos realizados en la sede principal y valoró el impacto positivo que ya comienza a sentirse en la ciudad.

“He quedado sorprendida con este montaje. Estoy muy contenta porque se ha escogido a la provincia Duarte, San Francisco de Macorís, como sede para estos juegos que han comenzado a dinamizar la economía de la ciudad”, afirmó.

La gobernadora aseguró que, en los próximos días, la provincia vivirá “una verdadera revolución económica y deportiva” con la llegada de miles de atletas, entrenadores y delegaciones escolares de todas las regiones del país.

Destacó que el evento no solo representa una oportunidad para mostrar el talento de los jóvenes, sino también para impulsar el comercio, la hotelería, la gastronomía y el transporte local.

Cortés resaltó de manera especial la recuperación y modernización de las canchas y la pista de atletismo, recordando que muchas de esas instalaciones deportivas “estaban abandonadas” y hoy están listas para competencias de alto nivel.

“Esto demuestra que, cuando se trabaja con visión, se puede rescatar el valor de nuestros espacios deportivos y ponerlos al servicio de la juventud dominicana”, añadió.

La gobernadora felicitó al director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez, por el esfuerzo y la visión de rescatar y modernizar las infraestructuras deportivas de la provincia Duarte.

También destacó la importancia del respaldo del Gobierno central para hacer posible que un evento de esta magnitud tenga como sede principal a San Francisco de Macorís, con subsedes en Nagua, Salcedo y La Vega.

Cortés subrayó que este tipo de iniciativas fomentan valores como la disciplina, la integración y el trabajo en equipo, además de fortalecer el sentido de identidad de los jóvenes participantes.

La llegada de delegaciones de todo el país, aseguró, permitirá que San Francisco de Macorís proyecte su potencial cultural, deportivo y turístico, consolidando su posición como ciudad referente en la región nordeste.

El recorrido de la gobernadora incluyó encuentros con entrenadores y atletas, quienes manifestaron su entusiasmo y agradecimiento por el esfuerzo invertido en la organización de los juegos.

La jornada concluyó con el compromiso de seguir apoyando la realización de eventos que no solo enaltecen al deporte escolar, sino que también generan un impacto directo en la economía y en el desarrollo social de la provincia.

