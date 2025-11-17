Gnial Content School del Popular distingue a creadores de contenido digital

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano reconoció el talento creativo de jóvenes generadores de contenido digital durante el Gnial Content School, una iniciativa diseñada para impulsar la creación digital sobre finanzas personales, emprendimiento y educación financiera.

La iniciativa tuvo como objetivo brindar a los participantes un espacio formativo para desarrollar su creatividad, aprender sobre nuevas tendencias digitales y adquirir herramientas útiles de comunicación efectiva sobre temas financieros que aporten valor.

Un total de 500 jóvenes se inscribieron en el programa, de los cuales 70 fueron seleccionados para participar en la jornada final y ocho resultaron ganadores.

La jornada educativa integró talleres sobre ahorro, planificación financiera y

estrategias de comunicación en redes sociales.

Los primeros cuatro ganadores, Aime Tineo, María Hernández, Britney Nin y Rosa Fabián, recibieron cada uno un Samsung Galaxy S25 FE, mientras que los otros cuatro ganadores, Ángelo Romney, Saúl Javier, Julio Martínez y Nicole Cocco, fueron premiados con un Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Recibieron mención especial Johan Mateo y José Lagombra, quienes también fueron beneficiados con tabletas. Los premios fueron otorgados por Samsung.

El evento contó con la conducción de los creadores de contenido digital Rosmery Herrand y Lauren Molina.

Los ganadores fueron seleccionados por un jurado compuesto por los señores Giselle Moreno, vicepresidenta del Área de Mercadeo; Esteban Martínez–Murga, vicepresidente del Área Comunicación y Reputación Corporativas, y por líderes de comunidades digitales como Uriel Suriel, de El Brifin; Alf Álvarez, del Snack Report; Jean Villanueva, conocido como El Panda que Anda, y José Miguel Guerrero y Jean Carlos Núñez, de Bocao.

Los participantes finalistas del Gnial Content School recibieron formación en

narrativa digital, producción de contenido y educación financiera

Una apuesta por el desarrollo y crecimiento juvenil

La señora Giselle Moreno, vicepresidenta del Área de Mercadeo del Popular, destacó el compromiso de la entidad financiera con el crecimiento del talento joven: “Desde hace más de seis décadas, los jóvenes han estado en el corazón de nuestra visión institucional. Por eso, impulsamos plataformas como Gnial, una aplicación financiera especialmente diseñada para acompañar a la juventud en la construcción de hábitos de ahorro, planificación y responsabilidad económica”, expresó.

Varios creadores de contenido participaron, además, como charlistas, como los casos de Melissa Polanco, Ximena Domínguez, Juan Luis Minaya, Jochy Fersobe, Luis Valdez yy Nikky Modesto, entre otros, quienes compartieron con los asistentes conocimientos prácticos sobre narrativa, edición y producción de contenido.