Gisef celebra 20 años creciendo en valores

Santo Domingo, República Dominicana.- La fundación Gestión Integral de Salud y Educación de la Familia (GISEF), festejó su vigésimo aniversario junto a voluntarios, colaboradores, aliados y amigos.

Durante un cóctel realizado en un ambiente íntimo y familiar, y tras agradecer todo el apoyo recibido durante estas dos décadas, la presidente del Consejo Directivo, María Esther Fernández, anunció que la décima edición de la conferencia anual con motivo del Mes de la Familia será celebrada el próximo jueves 6 de noviembre en Casa San Pablo.

De igual forma, que como parte de las actividades del programa aniversario, para diciembre está pautada la realización de un sorteo pro recaudación de fondos y un encuentro con su voluntariado.

“Gestión Integral de Salud y Educación de la Familia (GISEF) no es una institución cualquiera, no es simplemente una asociación sin fines de lucro, para mí es el puente que me lleva a mi infancia y me recuerda el amor, la entrega y solidaridad de una madre con su familia y su comunidad”, dijo María Esther Fernández al dirigir breves palabras al auditorio.

Explicó la ejecutiva que ella y sus ocho hermanos crecieron en una familia en la que valores como la integridad, la solidaridad, el amor, el compromiso, eran parte de la cotidianidad, de modo que GISEF es la manifestación de ese legado de su madre, Alba Cedeño, cuyas acciones motivaron la creación de esta ONG.

“Mami, a pesar de las limitadas oportunidades económicas y sociales que enfrentaba, siempre encontraba algo que dar para las personas más necesitadas”, afirmó María Esther Fernández.

“Este año GISEF cumple 20 años y, al igual que Albita, ha enfrentado dificultades económicas, pero hemos luchado y hemos encontrado la forma de contribuir, de apoyar a muchas familias vulnerables, y seguiremos haciéndolo, con el favor de Dios y de gente como ustedes”, enfatizó la presidente de la Asociación Sin Fines de Lucro.

Fernández invitó a personas interesadas en apoyar la labor de GISEF a unirse al voluntariado, así como a empresas y organizaciones a trabajar juntos para continuar contribuyendo a elevar la calidad de vida de familias vulnerables del país.