Gigantes frenan la racha de nueve victorias de las Águilas y la jornada de LIDOM se aprieta

Bartolo García

San Francisco de Macorís, RD. – La impresionante cadena de nueve triunfos consecutivos de las Águilas Cibaeñas llegó a su fin este sábado, al caer 2-0 frente a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, dentro del torneo otoño-invernal 2025-2026.

Pese a la derrota, las Águilas mantienen el mejor registro del campeonato con marca de 19-4, permaneciendo en lo más alto de la tabla. Los Gigantes, en cambio, logran nivelar sensaciones y colocan su récord en 10-13, subiendo al cuarto lugar.

El zurdo Charlie Barnes tuvo una labor de calidad por los amarillos con cinco episodios de una carrera, dos hits permitidos, cinco ponches y un boleto, aunque cargó con el revés (0-1).

El triunfo fue para Reynin Guduan (2-2), mientras que Anderson Pilar se adjudicó su segundo salvamento con un noveno impecable para asegurar la victoria nordestana.

Los Gigantes rompieron el cero en el cuarto capítulo gracias a un cuadrangular solitario de Deivison De Los Santos. La ventaja fue ampliada en el séptimo con doble de Marco Hernández y sencillo impulsor de Leury García.

Por las Águilas, Alberto Rodríguez bateó de 4-2, Ángel Genao conectó doble y Albert Fabián agregó un sencillo, aunque la ofensiva cibaeña nunca logró descifrar el pitcheo rival.

En la lomita local, Daniel Mengden encabezó el trabajo monticular con 4.2 entradas sin permitir carreras. Luego, el relevo se combinó para completar la blanqueada con Pacheco, Guduan, Rivera, Cruz y Pilar.

Este domingo las Águilas viajarán al Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Leones del Escogido a las 4:00 p. m., con Abdiel Mendoza anunciado como abridor.

Toros dejan tendidos a los Leones y suman su tercera victoria seguida

En La Romana, un doble decisivo de Sandber Pimentel en el octavo episodio permitió que los Toros del Este superaran 5-4 a los Leones del Escogido en un emocionante cierre en el Estadio Francisco Micheli.

Los romanenses mejoran su récord a 13-11, firmes en la segunda posición, mientras que los rojos caen al tercer lugar con 11-14.

Con el juego igualado 4-4, Pimentel disparó un batazo al prado izquierdo que remolcó a Yairo Muñoz desde segunda para provocar la celebración taurina.

Estrellas respiran y frenan mala racha ante los Tigres

En el Quisqueya, las Estrellas Orientales vencieron 7-3 a los Tigres del Licey, poniendo fin a una racha de cuatro derrotas y tomando ventaja en la serie particular 3-2.

Raimel Tapia fue la figura del partido tras batear de 5-5 con dos anotadas, una impulsada y robo del plato, acción que levantó al público en el octavo episodio. También destacaron Wilín Rosario con cuadrangular y José Tena con triple y tres vueltas anotadas.

Con este triunfo, los verdes mejoran a 10-13 y se mantienen en plena lucha por los puestos de clasificación, mientras que el Licey continúa en una etapa de altibajos ofensivos.

La jornada sabatina deja el campeonato más cerrado en la lucha por la segunda plaza, mientras las Águilas siguen en la cima, aunque con la competencia cada vez más cerca.