Gigantes del Cibao aseguran semifinal y despiden al Licey en dramática jornada

Bartolo García

Santo Domingo.– Los Gigantes del Cibao sellaron su pase a la semifinal del torneo 2025-26 de la LIDOM tras derrotar 5-3 a los Tigres del Licey, resultado que dejó fuera de competencia a los azules y evitó que la definición se extendiera hasta la última jornada.

El conjunto francomacorisano logró la victoria apoyado en una sólida actuación ofensiva de Marco Hernández, exjugador del Licey, quien bateó de 4-2 y remolcó tres carreras para comandar el ataque.

Dos de las impulsadas de Hernández llegaron en un séptimo episodio decisivo, cuando conectó un triple que coronó un rally de tres carreras y colocó el marcador 5-1 a favor de los Gigantes.

El partido transcurrió sin anotaciones durante las primeras tres entradas, hasta que en la baja del cuarto los Gigantes rompieron el cero frente al abridor Radhamés Liz.

En esa entrada, Luis García Jr. abrió con doble y posteriormente anotó con un sencillo remolcador de Marco Hernández, colocando la pizarra 1-0.

La ventaja se amplió en el sexto inning ante el relevista Luis Frías, cuando Nicholas Torres conectó un doble productor que llevó al plato a Deyvison De los Santos.

Los Tigres reaccionaron en la alta del séptimo frente a Fernando Abad, cuando Cristhian Adames disparó un jonrón solitario por el jardín izquierdo para acercar a los azules 2-1.

Sin embargo, la respuesta de los Gigantes fue inmediata con el inning grande que terminó definiendo el encuentro, ante un relevo poco efectivo de Enyel de los Santos y Wander Suero.

En el relevo, Jimmy Cordero tuvo una destacada actuación para preservar la ventaja y asegurar el triunfo que clasificó a los Gigantes a la siguiente fase.

En otro resultado de la jornada, los Leones del Escogido sellaron su pase al Round Robin tras vencer 11-3 a las Estrellas Orientales, en partido del torneo dedicado a Juan Marichal por la Copa Banreservas.

La ofensiva escarlata fue liderada por Erik González, quien conectó tres imparables y remolcó dos carreras, y por Héctor Rodríguez, que tuvo una noche perfecta al batear sencillo, doble y jonrón, con cuatro vueltas impulsadas.

Con el triunfo, los Leones se convirtieron en el cuarto equipo clasificado al Round Robin, junto a los Gigantes del Cibao, Toros del Este y las Águilas Cibaeñas, quedando eliminadas las Estrellas Orientales.

Finalmente, el partido entre Águilas Cibaeñas y Toros del Este en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana fue pospuesto debido a las lluvias registradas la tarde-noche de este lunes, siendo el primer juego suspendido en esa sede desde el 13 de diciembre.

La suspensión representó el undécimo partido pospuesto para las Águilas en la temporada y el octavo para los Toros, además de convertirse en el quinto encuentro suspendido por lluvia en La Romana durante la actual campaña.