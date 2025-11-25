Gigante parque inflable Rebotin Park llega con nuevas emociones a Santiago

Santo Domingo.- Rebotin Park, el parque inflable más grande de todo el Caribe, regresa a la República Dominicana para devolver a las familias la alegría de “rebotar hasta las nubes”, esta vez con “nuevas emociones”.

El gigante espacio de sana diversión hace su parada, en esta ocasión, en la “Ciudad Corazón”, Santiago, para llevar a vivir nuevas emociones a través de más de 90 atracciones inflables para grandes y pequeños.

La divertida experiencia, que ha conquistado a miles, promete convertirse en una de las principales atracciones familiares de la temporada navideña.

Disponible en horario de lunes a domingo de 3:00 pm a 10:00 pm en el Parque Central de Santiago, este mundo colorido, donde todos tendrán la oportunidad de brincar, correr, o deslizarse, está dirigido para niños a partir de 1 año hasta los adultos de la casa.

Las boletas están a la venta en la entrada, sin límite de tiempo y uso de todas las atracciones.