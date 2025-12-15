George Clooney acuerda con su esposa no besar a más actrices en sus películas

El actor estadounidense George Clooney, de 64 años, asegura que ha dejado atrás su etapa como galán del cine. Según reveló, tras un acuerdo con su esposa, la abogada libanesa Amal Clooney, ya no tiene intención de besar a otras actrices en sus películas.

En declaraciones al Daily Mail, el intérprete explicó que tomó esta decisión luego de una conversación con su pareja, con quien contrajo matrimonio en 2014 y con la que tiene mellizos.

“He intentado seguir el ejemplo de Paul Newman: ‘Bueno, ya no voy a besar a ninguna chica más’”, comentó Clooney, conocido por su participación en filmes como O Brother, Where Art Thou?, Ocean’s Eleven y la serie ER, que lo catapultó a la fama internacional.

El actor y director de películas como Good Night and Good Luck no es la primera vez que expresa su deseo de alejarse de los papeles románticos.

De hecho, según recordó la revista Variety, en marzo pasado Clooney afirmó en el programa 60 Minutes que prefiere dar espacio a las nuevas generaciones. “Tengo 63 años. No voy a competir con protagonistas de 25. Ese ya no es mi rol. No haré más películas románticas”, señaló entonces.