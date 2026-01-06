Gentío Político Social denuncia agresión militar contra Venezuela y llama a la solidaridad regional

Bartolo García

El Gentío Político Social de República Dominicana expresó su más enérgica condena al reciente ataque militar contra la República Bolivariana de Venezuela, calificándolo como una grave agresión que amenaza la paz no solo de esa nación, sino de toda América Latina.

Mediante un pronunciamiento público, el movimiento sostuvo que las acciones militares constituyen una escalada peligrosa que incrementa la inestabilidad regional y profundiza los conflictos geopolíticos en el continente.

Gentío Político Social afirmó que cualquier ataque contra Venezuela representa una afrenta directa a los principios de convivencia pacífica entre los pueblos y vulnera los esfuerzos históricos de integración y cooperación latinoamericana.

La organización defendió el derecho del pueblo venezolano y de sus fuerzas armadas a repeler la agresión, señalando que la defensa de la soberanía nacional es una acción legítima frente a cualquier injerencia extranjera.

Asimismo, advirtió que esta ofensiva militar constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, la cual prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.

En ese sentido, Gentío Político Social alertó que este tipo de acciones imperiales ponen en riesgo la estabilidad global, al sentar precedentes peligrosos que debilitan el orden jurídico internacional.

El movimiento sostuvo que detrás del ataque existe un interés económico y geopolítico, particularmente vinculado al control del petróleo y de los recursos naturales que pertenecen legítimamente al pueblo venezolano.

“Los pueblos que hemos luchado por la independencia y la autodeterminación tenemos la obligación moral y política de repudiar esta agresión”, señala el comunicado, al tiempo que condena el bombardeo como ilegal e injustificable.

Gentío Político Social llamó a las organizaciones sociales, políticas y populares de la República Dominicana y de la región a manifestarse en rechazo a la intervención militar y a expresar su solidaridad activa con Venezuela.

Finalmente, reiteró que la dignidad de los pueblos latinoamericanos debe prevalecer frente a cualquier intento de dominación, reafirmando su compromiso con la paz, la soberanía y la autodeterminación de las naciones.