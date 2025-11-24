Geminiani brilla en Punta Cana y se lleva la tercera parada del Tour Canita-Banreservas

Bartolo García

PUNTA CANA.– Con una actuación sólida de principio a fin, el golfista profesional Domenico Geminiani conquistó la tercera parada del Tour Canita Mastercard Banreservas, celebrada este fin de semana en La Cana Golf Course, en el prestigioso destino turístico de Punta Cana.

Geminiani, quien ya había triunfado en la primera parada de la temporada en septiembre, volvió a demostrar su excelente nivel en los fairways dominicanos.

El campeón firmó tarjetas de 67, 70 y 66 golpes para un total de 203, equivalente a -13 bajo el par de la cancha, una demostración de consistencia y precisión en cada jornada.

El segundo puesto fue para el veterano Willy Pumarol, representante del programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), quien cerró con 209 golpes tras rondas de 68, 69 y 72.

Mientras que el tercer lugar quedó en manos de Alejandro Garmendia, quien se quedó a solo dos golpes de Pumarol con acumulado de 211, marcando 67, 72 y 72 en sus respectivas tarjetas.

Cabe recordar que la segunda parada de este circuito fue ganada por Manuel Torres, lo que demuestra la competitividad que caracteriza al Tour Canita-Banreservas en la presente temporada.

La cuarta parada del evento, que se jugará en formato por parejas, está programada para disputarse del 12 al 14 de diciembre en el campo The Links, en Casa de Campo, La Romana.

El circuito cuenta con la supervisión técnica de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), garantizando el cumplimiento de los estándares competitivos más altos del golf nacional.

Además, la parada celebrada en Punta Cana contó con el patrocinio de importantes marcas del sector deportivo, turístico y comercial, entre ellas Mastercard Banreservas, Puntacana Resort & Club, Fiduciaria Reservas, Wendy’s, Mitre, Cerveza Canita y el Ministerio de Turismo.

En la categoría senior, el experimentado Juan Campusano se proclamó campeón tras dos rondas de juego con un total de 136 golpes, seguido por Cledy Córdoba con 141 y por Marcell Olivares, quien cerró con 143.

La emoción también se vivió en la categoría Mid-Amateur, donde Francisco Suárez se alzó con el título al finalizar con 158 golpes en las dos rondas pactadas en su división.

Michael Cruz ocupó la segunda posición con 164 impactos, mientras que Drew Kirchhofer fue tercero al registrar 173 golpes en total.

La organización del Tour destacó el crecimiento del golf dominicano, así como el impacto positivo del evento en la proyección internacional de los atletas y del país como destino deportivo.

Con su victoria, Domenico Geminiani continúa liderando la temporada y enviando un mensaje claro de que es uno de los rivales a vencer rumbo a las próximas paradas del circuito.