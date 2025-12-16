García y Geminiani se imponen en la cuarta parada del Tour Canita-Banreservas en Casa de Campo

Bartolo García

Los golfistas profesionales Anthony García y Domenico Geminiani se proclamaron campeones de la cuarta parada del Tour Canita-Banreservas, celebrada durante el fin de semana en el prestigioso campo The Links, ubicado en Casa de Campo.

Esta cuarta etapa del tour de golf más importante del país se disputó en la modalidad de parejas, siendo apenas la segunda ocasión en la historia del circuito que se juega bajo este formato especial.

La competencia se desarrolló bajo la modalidad bestball, lo que permitió a las duplas combinar estrategias y habilidades para lograr el mejor desempeño en cada ronda.

García y Geminiani dominaron el torneo al finalizar con un total de 193 golpes, producto de rondas de 64, 66 y 63, mostrando consistencia y alto nivel técnico a lo largo de toda la competencia.

El segundo lugar fue ocupado por la pareja integrada por Edgar Alma y Willy Pumarol, quienes registraron 200 golpes, con tarjetas de 65, 71 y 64, manteniéndose competitivos hasta la última jornada.

Con el mismo total de 200 impactos concluyó la dupla conformada por Juan José Guerra y Rhadamés Peña, completando así el podio de esta intensa parada del circuito.

El evento contó con la supervisión técnica de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), garantizando el cumplimiento de las normas y estándares internacionales del deporte.

Asimismo, la justa fue respaldada por un amplio grupo de patrocinadores, entre ellos Mastercard Banreservas, Puntacana Resort and Club, Olsa, Wendy’s, Fiduciaria Reservas, Ministerio de Turismo y el Banco de Reservas, entre otros.

La cuarta parada del Tour Canita volvió a confirmar el crecimiento y la consolidación del golf profesional en la República Dominicana, atrayendo a jugadores de alto nivel y al público aficionado al deporte.

La organización del circuito anunció que la quinta parada del Tour Canita se celebrará del 19 al 21 de febrero de 2026 en La Estancia Golf Course, donde continuará la lucha por los primeros lugares del ranking nacional.