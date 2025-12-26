García Fermín rechaza discurso pesimista y defiende fortaleza económica del país

Dirigente del PRM sostiene que la República Dominicana mantiene estabilidad, crecimiento y credibilidad internacional

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin García Fermín, calificó como infundados y alejados de la realidad los recientes vaticinios del presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien afirmó que la República Dominicana se encuentra en “ruinas” y en una supuesta parálisis económica.

El dirigente oficialista consideró que tales declaraciones responden a intereses políticos y no a un análisis responsable de la situación nacional, señalando que distorsionan deliberadamente los avances y la estabilidad alcanzados por el país en los últimos años.

García Fermín subrayó que la economía dominicana exhibe hoy una macroeconomía sólida, con indicadores positivos en crecimiento, empleo y control inflacionario, reconocidos por organismos multilaterales de alto prestigio.

Entre esos organismos citó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, los cuales han destacado la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de las finanzas públicas del país.

Según explicó, estos informes coinciden en que la inflación se mantiene moderada y controlada, con precios más estables que en muchas economías del mundo, a pesar de un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos y presiones inflacionarias globales.

El dirigente recordó que el actual gobierno ha tenido que enfrentar crisis sin precedentes, como la pandemia del COVID-19, las disrupciones en las cadenas de suministro y los efectos de conflictos internacionales, sin que esos impactos hayan recaído de forma desproporcionada sobre la población más vulnerable.

Destacó que, bajo la gestión del presidente Luis Abinader, se fortalecieron los programas de protección social, se implementaron subsidios focalizados y se impulsaron políticas de apoyo al empleo y a la producción nacional.

García Fermín enfatizó que estas medidas se han aplicado con criterios de transparencia, institucionalidad y responsabilidad fiscal, garantizando estabilidad sin comprometer el futuro económico del país.

Asimismo, consideró irresponsable utilizar jornadas asistenciales o necesidades sociales reales para construir un relato de colapso nacional, advirtiendo que reconocer retos no implica negar los avances logrados.

A su juicio, la lucha contra la pobreza y la desigualdad no se gana con discursos alarmistas, sino con políticas públicas sostenidas, inversión social, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.

El dirigente del PRM sostuvo que el país mantiene altos niveles de confianza por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que se refleja en el dinamismo de sectores clave como el turismo, las zonas francas y la construcción.

Indicó que esa confianza internacional es resultado de la estabilidad política y económica, así como del respeto a las reglas democráticas y al Estado de derecho.

Finalmente, García Fermín reafirmó que la República Dominicana no está en ruinas, sino avanzando con bases sólidas, credibilidad internacional y un firme compromiso con el bienestar de su gente y su desarrollo futuro.