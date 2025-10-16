Galería Bodden inaugura «Grandes Visiones, Pequeños Formatos», de Persio Checo

SANTO DOMINGO. – Con una selecta muestra del universo onírico y simbólico del artista visual Persio Checo, directivos de Galería Bodden inauguraron la exposición individual “Grandes Visiones, Pequeños Formatos”, integrada por pinturas, esculturas y obras tipo retablo de profunda carga simbólica.

Los directivos de Galería Bodden, Juan Julio Bodden Leroux, acompañado de su esposa Tamara Hernández, ofrecieron las palabras de bienvenida a los invitados y expresaron satisfacción por acoger en sus instalaciones las obras de Checo, quien es considerado como uno de los exponentes más coherentes y singulares de la generación de artistas dominicanos surgida en los años ochenta.

El crítico, curador y consultor de artes visuales, Abil Peralta Agüero, quien tuvo a su cargo las palabras del catálogo expositivo, explicó en su ensayo que la pintura y escultura de Checo son una poderosa conjunción de la memoria, la crítica social y la espiritualidad. Su lenguaje visual es inconfundible, fusionando el simbolismo primario del gótico con el imaginario surrealista de Joan Miró y la vibrante energía carnavalesca de la cultura antillana.

Al pronunciar el discurso central, Checo manifestó sentirse satisfecho por la acogida de la Galería Bodden a esta importante muestra, cargada de energía, entrega y cariño, la cual registra, pinta y cuenta su historia y su entorno como es el mar, el ecosistema, el colorido del carnaval y el Caribe, pero también en su obra le rinde un homenaje, de forma sublime, a la mujer.

La exposición “Grandes Visiones, Pequeños Formatos” estará abierta al público hasta el 15 de noviembre del año en curso, en horario de 9:00 de la mañana a 5:30 de la tarde de lunes a viernes, y los sábados hasta el mediodía. La Galería Bodden está ubicada en la Avenida Carlos Pérez Ricart No. 66, Arroyo Hondo II, Santo Domingo.

Persio Checo

Nació en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez. Fue formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde estudió Arquitectura. Checo amplió sus estudios en la Escuela de Artes Visuales del Parque Lage en Río de Janeiro, Brasil y en distintas instituciones españolas.

Por más de cuatro décadas, ha expuesto su obra en ciudades como París, Nueva York, Río de Janeiro, Andorra, Segovia, La Habana, San Juan y Miami.

Durante su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio del Público en la XVII Bienal Nacional de Artes Visuales (1992); el Gran Premio de la Bienal Paleta de Níquel (2009) en el Museo Cándido Bidó, y el Premio Felipe Abreu al Mérito del Carnaval Dominicano (2023).