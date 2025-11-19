Gala Mercy Jácquez fusionará poesía y moda en una noche a beneficio del talento creativo

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La creatividad dominicana tendrá una noche de gala el próximo viernes 21 de noviembre, cuando el Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez (ITESUMJ) presente su Tercera Gala Benéfica Mercy Jácquez en el Hotel Barceló Santo Domingo a partir de las 8:00 p.m.

Este evento se ha convertido en una de las plataformas formativas y artísticas más importantes para diseñadores en crecimiento, colocándolos ante el público y la industria con propuestas innovadoras.

En esta edición, la moda dominicana dialogará con la literatura, ya que la gala estará inspirada en la obra poética de Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010.

Los poemas del destacado autor sirven como punto de partida para crear piezas que traducen sus versos en formas, texturas, colores y siluetas, en un ejercicio creativo que une sentimiento e identidad nacional.

Mateo Morrison

El espectáculo contará con la participación de estudiantes, talentos emergentes y egresados del ITESUMJ, quienes han trabajado durante meses en colecciones que reflejan su visión personal del arte y la cultura dominicana.

Cada diseño que se mostrará en pasarela será un homenaje al poder de la palabra y al rol del arte como vehículo de transformación estética y social.

Además de la pasarela, la gala será un espacio para reconocer la excelencia formativa y el esfuerzo de los jóvenes diseñadores que se abren paso en la industria.

Durante la velada, el ITESUMJ otorgará becas académicas para los programas de Técnico Superior en Diseño de Modas y Técnico Superior en Diseño de Interiores.

Estas becas representan un compromiso continuo con la profesionalización del talento local, brindando oportunidades a jóvenes que desean desarrollarse en sectores creativos.

La gala también servirá como punto de encuentro entre diseñadores, aliados institucionales, empresarios y amantes del arte, generando nuevas conexiones para el crecimiento del diseño dominicano.

Organizadores del evento destacaron que el público podrá disfrutar una experiencia donde moda, literatura y sensibilidad estética se integran en una sola expresión artística.

La Tercera Gala Mercy Jácquez busca consolidarse como una vitrina internacional para la proyección del talento formado en el país, fortaleciendo el posicionamiento de Santo Domingo como capital creativa del Caribe.

El ITESUMJ reafirma así su misión educativa y social: impulsar a las nuevas generaciones y abrir caminos para la innovación cultural en República Dominicana.

Con una pasarela que promete emoción, identidad y arte vivo, la moda dominicana volverá a brillar en una noche inolvidable dedicada al legado creativo nacional.