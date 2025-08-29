Futuro ARS celebra 35 años reconociendo el liderazgo de la gestión humana en RD

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La empresa Futuro ARS, con motivo de su 35 aniversario, realizó un encuentro con más de 300 gerentes y directores de recursos humanos de las principales empresas del país, con el objetivo de reconocer el papel estratégico que desempeñan los líderes de gestión humana en el fortalecimiento de las organizaciones.

El evento, celebrado en el hotel El Embajador, a Royal Hideaway Hotel, se convirtió en un espacio para el intercambio de experiencias, la reflexión y la conexión entre profesionales del área.

La noche inició con un ambiente de camaradería en el que los participantes pudieron compartir vivencias y generar vínculos estratégicos, reafirmando la importancia de la colaboración entre los distintos sectores empresariales.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la presentación del humorista Juan Carlos Pichardo, quien aportó alegría y dinamismo a la velada, demostrando que el bienestar también forma parte esencial de la cultura organizacional.

Más allá del ambiente festivo, el encuentro buscó resaltar que los gestores humanos ya no se limitan a la administración de personal, sino que hoy son agentes de cambio, responsables de la cultura corporativa, el bienestar de los colaboradores y la estrategia del negocio.

En este sentido, los ejecutivos de Futuro ARS señalaron que las nuevas demandas del mercado exigen que los profesionales del área posean habilidades de comunicación efectiva, empatía, adaptabilidad y liderazgo estratégico para alinear el talento con los objetivos empresariales.

Durante la actividad, la empresa presentó su más reciente innovación: los Planes Flex, una propuesta de planes complementarios y voluntarios que ofrecen mayor cobertura, prevención y soluciones de salud, adaptadas a las realidades del entorno laboral actual.

“Esta noche celebramos a quienes construyen el futuro de las organizaciones: los gestores humanos. En Futuro ARS creemos que cuidar de las personas es más que un proceso administrativo, es una vocación que nos ha guiado durante 35 años”, expresó la Dra. Leyda Rivera, gerente general de la institución.

Rivera agregó que el compromiso de la empresa es continuar siendo un aliado estratégico para las organizaciones dominicanas, facilitando soluciones de bienestar y contribuyendo a la productividad desde una perspectiva integral.

Los asistentes coincidieron en que este tipo de iniciativas ayudan a reforzar la relevancia de la gestión humana como columna vertebral de las empresas, sobre todo en un mundo laboral cada vez más competitivo y cambiante.

El evento también sirvió como plataforma de reconocimiento a la entrega y liderazgo de los profesionales del área, quienes cada día impulsan la retención y el desarrollo del talento, sosteniendo el activo más valioso de toda organización: su gente.

Con esta actividad, Futuro ARS reafirma su posicionamiento como una compañía cercana, innovadora y comprometida con la creación de entornos laborales más saludables y productivos.

La velada cerró con un mensaje claro: el verdadero valor de una empresa no se mide solo en sus resultados financieros, sino en la calidad de vida y el bienestar que brinda a sus colaboradores.