Fundación Unión Médica impulsa caminata rosa por la vida

Bartolo García

La Fundación Unión Médica del Norte celebró con gran entusiasmo su tercera caminata de concienciación contra el cáncer de mama, reafirmando su compromiso con la salud de la mujer y la importancia de la prevención.

La actividad se enmarcó dentro de las iniciativas del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que cada octubre motiva a instituciones, pacientes y comunidades a unirse en torno a esta causa.

La caminata partió desde la sede de la clínica Unión Médica hasta el Monumento a los Héroes de la Restauración, un recorrido cargado de simbolismo y unión comunitaria.

En la jornada participaron médicos, directivos, colaboradores, pacientes sobrevivientes y representantes de la comunidad, todos vistiendo el característico color rosa que identifica esta lucha.

Durante el trayecto, se promovió el mensaje de que la autoexploración mamaria y los estudios de mamografía constituyen herramientas vitales para detectar la enfermedad en sus etapas iniciales.

Expertos recalcaron que un diagnóstico temprano aumenta de manera significativa las posibilidades de un tratamiento exitoso y de salvar vidas.

Entre las personalidades presentes se encontraban la Dra. Delcia Jiménez, socia fundadora y encargada del Departamento de Imágenes; el Sr. Fausto Hernández, vicepresidente del Consejo Administrativo; y Rosa Lourdes Vargas, presidenta de la Fundación.

La vicepresidenta Ana Julia Paulino, la tesorera Rita Díaz, la Dra. Javiela Tejada y la Licda. Martha Santana, directora ejecutiva de la Unión Médica, también se sumaron a la caminata.

Los organizadores destacaron que cada paso dado representa un acto de solidaridad y esperanza hacia quienes enfrentan la batalla contra el cáncer de mama.

La caminata no solo buscó sensibilizar a la población, sino también rendir homenaje a las mujeres que han superado la enfermedad y recordar a quienes perdieron la lucha.

La Fundación Unión Médica reafirmó su compromiso de continuar impulsando programas de apoyo, charlas educativas y jornadas de prevención dirigidas a toda la población.

Con esta tercera edición, la caminata se consolida como una tradición anual que promueve la conciencia social y la importancia de la salud preventiva.

El mensaje final de la actividad fue claro: el cáncer de mama se puede enfrentar con éxito si se detecta a tiempo, y la prevención es el camino más efectivo para salvar vidas.