Fundación Solidaridad celebra 35 años de compromiso con la democracia, la solidaridad y el desarrollo sostenible

Santiago de los Caballeros.-En un acto cargado de esperanza, la Fundación Solidaridad celebró su 35 aniversario, reafirmando su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de Denis Mota, presidente de la Fundación Solidaridad, quien destacó que estos 35 años han sido posibles gracias a la nobleza, el compromiso ético y la coherencia de su liderazgo institucional, así como al trabajo de las personas que han formado parte de la organización.

“En este tiempo, la Fundación Solidaridad ha acompañado comunidades urbanas y rurales; ha fortalecido organizaciones sociales; ha promovido la participación ciudadana; y ha incidido en políticas públicas orientadas al desarrollo local, la equidad de género, la transparencia y la gobernabilidad democrática”, expresó Mota, quien citó el impulso pionero del Presupuesto Participativo Municipal hasta la veeduría social, la formación de liderazgos comunitarios, la educación ciudadana de jóvenes y mujeres, y la investigación aplicada. “Nuestro trabajo ha buscado siempre empoderar a la ciudadanía como sujeto activo de su propio desarrollo”, remarcó.

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la entrega de reconocimientos a fundadores, miembros históricos, aliados estratégicos y colaboradores, en honor a su aporte al fortalecimiento institucional, la incidencia en políticas públicas y la promoción de la ciudadanía activa.

De esta manera, recibieron distinciones, Denis Mota, Guillermina Peña, José De Luna y Claudio Lugo Pérez, así como Olga Luciano, Víctor Pérez, Miguel Ángel Cid y Leandro Martínez. Además, se rindió homenaje póstumo a los fundadores Félix Castillo, Manuel Núñez y Mercedes Cabral.

Reconocimientos

La Fundación Solidaridad otorgó reconocimientos especiales a personalidades e instituciones aliadas, entre ellas al presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, por su histórico impulso al Presupuesto Participativo y su respaldo constante desde el ámbito municipal y nacional; el alcalde del municipio de Villa González, César Álvarez; Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional y al Distrito Educativo 08-04, por sus aportes al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

El acto incluyó un emotivo agradecimiento a las personas que laboran en la Fundación, cuyo trabajo cotidiano hace posible traducir la misión institucional en acciones transformadoras. Entre ellas: Esquivania Ureña, Arturo Reyes Estévez, Alfredo Matías y Silvana Almonte.

Una emotiva y grata sorpresa fue el reconocimiento de parte de la presidencia de la organización y sus colaboradores al director ejecutivo Juan Castillo, quien ha dedicado su vida a impulsar la misión ética de la Fundación Solidaridad.

FS

Durante más de tres décadas, la Fundación ha acompañado a comunidades y organizaciones sociales, promoviendo valores como la solidaridad, la equidad, la transparencia y la participación democrática, con la convicción de que el bienestar colectivo se construye cuando la ciudadanía es protagonista de su propio desarrollo.