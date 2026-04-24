Audi presenta en República Dominicana la nueva generación del Q5 y refuerza su liderazgo premium

Bartolo García

Santo Domingo.– Audi presentó oficialmente en República Dominicana la tercera generación del Audi Q5, un modelo con el que busca fortalecer su posicionamiento dentro del competitivo segmento de los SUV medianos premium y responder a las nuevas exigencias del mercado automotriz.

Albania Méndez y Heidi Guzmán

El lanzamiento reunió a importantes ejecutivos de la marca, entre ellos Doña Rosa Milagros Abreu, presidenta; George González, director general; Enrique García, director de Ventas; Carla Frías, directora de Mercadeo; María Rosa Frías, directora corporativa; Jorge Asmar, gerente general de Audi; Alexander Gutiérrez, gerente de Ventas; y Génesis Rodríguez, gerente de Mercadeo.

Alexander Gutiérrez, Génesis Rodríguez y Jorge Asmar

Más que una simple actualización, el nuevo Audi Q5 llega con una transformación integral enfocada en la digitalización del habitáculo, incorporando una moderna pantalla panorámica curva que integra el Audi virtual cockpit plus y el sistema multimedia MMI Touch.

Antonio Imbert y Nisnoska Rivas de Imbert

Además, el modelo incluye una pantalla opcional para el copiloto, una característica poco común dentro de su categoría, elevando la experiencia de conectividad y confort para conductor y acompañantes.

Frauke Pfaff y Yadira Molina

En el apartado de seguridad e innovación, se destaca la incorporación de tecnología OLED de segunda generación en los faros traseros, permitiendo firmas lumínicas personalizables y funciones de advertencia que mejoran la seguridad en carretera.

Juan Podestá y Catherine Lomba

A nivel mecánico, el nuevo Q5 apuesta por la eficiencia con tecnología Mild-Hybrid de 48 voltios, una gama de motores que combina rendimiento con menor consumo de combustible, y la futura llegada de versiones híbridas enchufables alineadas con la movilidad sostenible.

Kaistila Pimentel, disfrutando la experiencia del Audi Q5

Vehículo Audi Q5

Jorge Asmar, gerente general de Audi, expresó que este lanzamiento representa un paso importante en la evolución de la marca en el país. Destacó que el nuevo Q5 combina deportividad, lujo y tecnología, reflejando la filosofía de Audi de mantenerse siempre a la vanguardia.

Pedro Pablo Díaz, Claudia Jorge y Wilson Caminero

El desempeño dinámico del vehículo se apoya en la plataforma Premium Platform Combustion y en una transmisión S tronic de siete velocidades, elementos que permiten una conducción más precisa, estable y confortable tanto en ciudad como en carretera.

Regina Izquierdo, Rafael Izquierdo y Gina Saleta de Izquierdo

Alexander Gutiérrez resaltó el potencial comercial del modelo, señalando que su diseño, tecnología y versatilidad permiten conectar con distintos perfiles de clientes que buscan un vehículo premium funcional y elegante.

Vincent Le Borloch, María Guerra y Joel Miqueo

Con esta nueva generación, Audi no solo renueva uno de sus modelos más emblemáticos, sino que redefine su propuesta en el segmento premium, apostando por una combinación de sofisticación, innovación y eficiencia adaptada a las demandas del consumidor moderno.