Fundación Sabores Dominicanos impulsa la cocina criolla con nueva plataforma web

Bartolo García

La Fundación Sabores Dominicanos presentó oficialmente su nueva plataforma digital saboresdominicanos.org, concebida como una herramienta integral para proyectar la riqueza culinaria del país en escenarios nacionales e internacionales.

El lanzamiento se realizó en la sede de la institución en Santo Domingo, con la presencia de aliados estratégicos, representantes del sector gastronómico, emprendedores y miembros de la prensa, quienes conocieron los detalles de esta apuesta tecnológica.

La actividad estuvo encabezada por Luis Marino López, ejecutivo de la fundación, y coordinada por el gerente de proyectos Reinaldo Martínez, quien lideró el proceso de diseño y puesta en marcha de la plataforma.

Durante el acto se destacó que esta nueva etapa digital responde a la necesidad de modernizar y sistematizar el patrimonio culinario dominicano, facilitando su acceso a públicos locales y extranjeros.

Entre las principales innovaciones presentadas figura el Recetario Digital, un espacio en línea que reúne de forma gratuita una amplia variedad de platos típicos dominicanos, disponibles para consulta desde cualquier parte del mundo.

Asimismo, se dio a conocer el GPS Gastronómico, un mapa interactivo orientado a visibilizar y promover emprendimientos culinarios tanto dentro del país como en comunidades dominicanas en el exterior.

Otro eje estratégico incluye la exposición de los proyectos actuales que desarrolla la fundación, enfocados en investigación, formación académica, promoción cultural y fortalecimiento del ecosistema gastronómico nacional.

Los organizadores resaltaron que la plataforma conecta tradición e innovación, permitiendo que chefs, estudiantes, empresarios y amantes de la cocina accedan a información organizada y actualizada.

También subrayaron que herramientas como el recetario y el mapa interactivo contribuyen a consolidar la gastronomía como un componente clave de la marca país, potenciando su competitividad y alcance internacional.

Con este lanzamiento, la Fundación Sabores Dominicanos reafirma su compromiso de preservar, promover y proyectar la identidad culinaria nacional como un motor de desarrollo cultural, turístico y económico para la República Dominicana.