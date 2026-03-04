Fundación reconoce a niños beneficiados con cirugías cardíacas pediátricas

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez realizó una emotiva actividad en honor a los 68 niños que fueron operados del corazón durante el año 2025 como parte de su Programa de Cardiología Pediátrica.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio del Centro Cardiovascular Mons. Nicolás de Jesús López Rodríguez, con la participación de voluntarias, colaboradores, invitados especiales y las familias beneficiadas por el programa.

Durante la actividad, la presidenta de la fundación, Angélica Benítez de Ginebra, destacó la importancia del programa que brinda acceso a intervenciones médicas de alta complejidad a niños de escasos recursos.

Benítez de Ginebra resaltó que este esfuerzo ha permitido transformar la vida de decenas de familias dominicanas que enfrentan enfermedades cardíacas congénitas en sus hijos.

Asimismo, subrayó que el impacto del programa ha sido posible gracias al respaldo de padrinos, voluntarios y donantes que contribuyen para hacer realidad cada cirugía.

La presidenta de la fundación también valoró el compromiso del equipo médico y de todos los colaboradores que participan en cada etapa del proceso de atención y recuperación de los pacientes.

El evento se desarrolló en un ambiente de celebración y gratitud, donde se reconoció el esfuerzo colectivo que ha permitido devolver esperanza y mejorar la calidad de vida de los niños beneficiados.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo del padre Melvin, quien ofreció un mensaje de fe y solidaridad dirigido a los médicos, voluntarios y benefactores que apoyan esta causa.

El religioso destacó el valor humano del trabajo realizado por la fundación y el impacto positivo que tiene en las familias que reciben esta ayuda.

Finalmente, la fundación reiteró su compromiso de continuar ampliando el acceso a servicios de cardiología pediátrica en el país, con el objetivo de garantizar que ningún niño quede sin atención médica por falta de recursos.