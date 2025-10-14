Fundación Puntacana y Origin by Ocean se asocian para desarrollar una cadena de suministro sostenible de sargazo en República Dominicana

Punta Cana, La Altagracia.- Fundación Puntacana y Origin by Ocean firmaron un acuerdo vinculante de suministro de sargazo con el objetivo de establecer una cadena de suministro sostenible y desarrollar una terminal de pretratamiento en Punta Cana, República Dominicana. Esta alianza busca transformar el desafío ambiental que representan los arribazones de sargazo en soluciones de alto valor basadas en bioproductos.

“Esta colaboración marca un paso significativo hacia la construcción de una economía circular en torno al sargazo”, afirmó Heikki Heiskanen, Chief Operating Activist de Origin by Ocean. “Al trabajar junto a la Fundación Puntacana, podemos aprovechar su experiencia en la gestión del sargazo para asegurar un suministro confiable de materia prima y explorar oportunidades para el procesamiento local en nuestra terminal”.

La Fundación Puntacana, reconocida por su experiencia en el manejo del sargazo mediante métodos de recolección y barreras flotantes, colaborará con Origin by Ocean suministrando sargazo para su exclusivo proceso de biorrefinería. Para respaldar este esfuerzo, Origin by Ocean establecerá una terminal local de pretratamiento en Punta Cana, garantizando materia prima de alta calidad para su innovadora biorrefinería. Esta instalación, ubicada en el Parque Industrial de Kokkola, en Finlandia, y operada por CABB, producirá ingredientes de base biológica para las industrias cosmética, alimentaria y textil.

La Fundación Puntacana proporcionará a Origin by Ocean un suministro creciente de sargazo a partir de 2026. Se proyecta que, para el período 2027–2028, este volumen alcance aproximadamente 4,000 toneladas por año, en línea con la capacidad de procesamiento de la planta comercial pionera de Origin by Ocean en Finlandia.

“Nos entusiasma asociarnos con Origin by Ocean para encontrar una solución sostenible a la crisis del sargazo que afecta al Caribe. Esta colaboración no solo tiene el potencial de mitigar los impactos negativos de las floraciones de sargazo, sino también de generar oportunidades económicas para la República Dominicana”, expresó Jake Kheel, vicepresidente de la Fundación Puntacana.

Además, Origin by Ocean planea realizar un estudio de factibilidad para establecer una biorrefinería en la República Dominicana en una fase posterior, siguiendo el modelo de su instalación en Finlandia.

Ambas organizaciones están comprometidas a trabajar de cerca con las autoridades locales e internacionales para garantizar el éxito de esta iniciativa.